Prinses Ariane neemt net als zussen tussenjaar

Tekst: Denise Delgado

De kogel is door de kerk! Tot maandagochtend was nog onduidelijk wat prinses Ariane (18) na de zomer zou gaan doen. Inmiddels heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd dat de jongste dochter van koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54), net als haar zussen, voor een tussenjaar kiest.

In april vierde prinses Ariane haar 18e verjaardag. Daardoor schoof ze in juni voor het eerst aan bij het jaarlijkse persmoment van de koninklijke familie. Toen liet ze nog weten geen idee te hebben wat ze na haar studie zou gaan doen.

In de voetsporen van zussen

De afgelopen twee jaar volgde Ariane onderwijs aan het United World College Adriatic in Italië, waar kunst, cultuur en muziek een belangrijke rol speelden in haar studie. In juli behaalde ze daar haar diploma. In plaats van direct verder te studeren, treedt ze nu in de voetsporen van haar zussen. Net als Amalia en Alexia dat eerder hebben gedaan, kiest de prinses nu bewust voor een tussenjaar om rustig na te denken over haar toekomst.

Lees ook: Prinses Ariane heeft zichtproblemen door schermtijd

Eerder noemde prinses Amalia haar zusje heel kunstzinnig, maar benadrukte ook dat Ariane goed is met cijfers. “Het is als een puzzel die ze oplost”, zei ze destijds. Welke richting de prinses uiteindelijk zal inslaan, blijft voorlopig nog een verrassing.

Kroonprinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane bij de jaarlijkse zomerfotosessie

Bekijk ook:

BEELD: ANP

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online