Prinses Amalia bevorderd tot korporaal na afronden Algemene Militaire Opleiding

Tekst: Denise Delgado

23/01/2026

Prinses Amalia (22) heeft vrijdag haar baret ontvangen bij Defensity College tijdens een militaire ceremonie in Ermelo. Daarmee heeft ze de Algemene Militaire Opleiding afgerond en is ze bevorderd tot korporaal. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Ceremonie in Ermelo

De ceremonie vond plaats op het terrein van de Koninklijke Militaire School. Koningin Máxima was aanwezig om haar dochter te feliciteren. Amalia arriveerde marcherend, hoorde het Koninklijk Bevel, en wisselde haar veldpet in voor de baret. Ze ontving ook haar ROT (rangonderscheidingstekens) en werd bevorderd tot korporaal. Volgens traditie ging er een scheut bier over de ROT. Ze volgde hetzelfde programma als alle deelnemers, met nadruk op basisvaardigheden. Het baretmoment markeert de overgang naar de volgende fase.

Militaire vaardigheden

In twee intensieve weken leerde Amalia de kneepjes van het militair basiswerk: kaart en kompas, bivakkeren en schieten met de Colt C7. De toetsing en belasting waren gelijk aan die van haar medecursisten.

Defensity College

Defensity College is het werkstudentenprogramma van Defensie voor studenten die naast hun opleiding militair dienstdoen. Amalia is aangesteld bij landmacht, luchtmacht en marine. Het gaat om een betaalde bijbaan met discipline, inzet en fysieke weerbaarheid centraal.

Staatsbezoek Finland, Dag 1

Vervolgtraject

Met de AMO op zak blijft Amalia als werkstudent verbonden aan de Bestuursstaf van Defensie. Ze zet haar militaire studie binnen Defensity College voort; het baretmoment is dus geen eindpunt, maar een startschot voor de volgende stap.

