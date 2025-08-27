Koningsdag 2025 In Doetinchem. Pieter-Christiaan, Anita

Prins Pieter-Christiaan viert 20 jaar huwelijk met prinses Anita

Tekst: Denise Delgado

27/08/2025

Woensdag is het precies twintig jaar geleden dat prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven (53) en Anita van Eijk (55) elkaar het jawoord gaven. De zoon van prinses Margriet (82) en Pieter van Vollenhoven (86) blikt op social media terug met een soort before and after: een foto van hun trouwdag naast een recent kiekje van het gezin.

Op Instagram deelt prins Pieter-Christiaan een foto van zijn trouwdag met Anita. Daarbij schrijft hij kort maar krachtig: ‘Alweer 20 jaar’. Ook plaatst hij een recente familiefoto waarop duidelijk te zien is hoe hun gezin in de loop der jaren is veranderd. Samen kregen ze twee kinderen: dochter Emma en zoon Pieter.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Papa Pieter-Christiaan ‘zo trots’ op Emma voor behalen diploma

Burgelijk huwelijk in Paleis het Loo

De verloving van Pieter-Christiaan en Anita werd op 25 februari 2005 tegelijk aangekondigd met die van zijn broer prins Floris en Aimée Söhngen. Het burgerlijk huwelijk vond plaats op 25 augustus 2005 in Paleis Het Loo. Twee dagen later gaven ze elkaar ook het jawoord tijdens de kerkelijke ceremonie.

Lees ook: Prins Pieter-Christiaan lanceert officieel Radio Noordzee

Naast zijn werk en gezinsleven houdt de prins zich regelmatig bezig met uiteenlopende projecten. Zo was hij in 2022 betrokken bij de herlancering van Radio Noordzee en draait hij zelf af en toe als dj.

