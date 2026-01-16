Prince Harry Attends Court For Appeal Over Downgraded Security

Prins Harry getuigt in zaak tegen uitgever van Daily Mail

Tekst: Denise Delgado

16/01/2026

Prins Harry getuigt volgende week in de rechtszaak tegen Associated Newspapers, de uitgever van de ‘Daily Mail’. Zijn advocaten hebben bevestigd dat hij op 22 januari plaatsneemt in de getuigenbank. Dat schrijft persbureau ‘Reuters’.

In het proces, dat naar verwachting ongeveer negen weken duurt, stellen Harry en de andere eisers dat er in het verleden onrechtmatig informatie is verzameld. Daarbij zou onder meer sprake zijn geweest van het onderscheppen van voicemailberichten en andere methoden. Associated Newspapers ontkent de beschuldigingen.

Bekende eisers

Naast Harry zijn ook onder anderen Elton John en zijn echtgenoot David Furnish, evenals actrices Liz Hurley en Sadie Frost bij de zaak betrokken.

De hertog van Sussex voerde de afgelopen jaren meerdere procedures tegen Britse tabloids; een afzonderlijke zaak tegen News Group Newspapers werd in januari 2025 geschikt

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

