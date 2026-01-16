Prins Harry getuigt in zaak tegen uitgever van Daily Mail

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry getuigt volgende week in de rechtszaak tegen Associated Newspapers, de uitgever van de ‘Daily Mail’. Zijn advocaten hebben bevestigd dat hij op 22 januari plaatsneemt in de getuigenbank. Dat schrijft persbureau ‘Reuters’.

In het proces, dat naar verwachting ongeveer negen weken duurt, stellen Harry en de andere eisers dat er in het verleden onrechtmatig informatie is verzameld. Daarbij zou onder meer sprake zijn geweest van het onderscheppen van voicemailberichten en andere methoden. Associated Newspapers ontkent de beschuldigingen.

Bekende eisers

Naast Harry zijn ook onder anderen Elton John en zijn echtgenoot David Furnish, evenals actrices Liz Hurley en Sadie Frost bij de zaak betrokken.

De hertog van Sussex voerde de afgelopen jaren meerdere procedures tegen Britse tabloids; een afzonderlijke zaak tegen News Group Newspapers werd in januari 2025 geschikt

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES