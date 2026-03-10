Peiling: bijna helft Britten wil geen staatsbezoek Charles aan VS

Tekst: Denise Delgado

Bijna de helft van de Britten vindt dat koning Charles (77) geen staatsbezoek zou moeten brengen aan de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een YouGov-peiling onder ruim 12.000 Britten. Een kleiner deel is juist wél voorstander.

Nog niet bevestigd

Hoewel Buckingham Palace het bezoek nog niet officieel heeft aangekondigd, schrijven meerdere media dat Charles en koningin Camilla eind april naar de VS zouden gaan, mede in aanloop naar de viering van 250 jaar Verenigde Staten.

Politieke tegenwind

De reis ligt politiek gevoelig. Lib Dem-leider Ed Davey sprak zich eerder al uit tegen een staatsbezoek en waarschuwde dat het zou kunnen worden gezien als een diplomatieke ‘overwinning’ voor president Trump.

De discussie krijgt extra lading omdat Trump vorig jaar al een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk bracht. Hij was daarmee de eerste Amerikaanse president die voor een tweede staatsbezoek werd uitgenodigd. Charles trakteerde de president destijds op een koetsrit en een staatsbanket op Windsor Castle.

Ook kroonprins William zal naar verwachting in de zomer naar de Verenigde Staten afreizen, tijdens het WK voetbal. Dat schrijft .

BEELD: GETTY IMAGES