Hierom ontbreekt verbannen oud-koning Juan Carlos bij uitvaart prinses Irene

Juan Carlos bij uitvaart prinses Irene

Juan Carlos (88) is maandag niet aanwezig bij de uitvaart van zijn schoonzus prinses Irene in Griekenland. Ook de herdenkingsdienst in Madrid kon hij niet bijwonen. Volgens ‘El País’ is de oud-koning te zwak om te reizen.

Fysiek te zwaar

Artsen raadden de reis af. De tocht van Abu Dhabi naar Spanje en vervolgens door naar Griekenland zou fysiek te zwaar zijn voor Juan Carlos. Intussen nam de rest van de familie afscheid in Madrid en reist men door naar Griekenland voor de begrafenis.

Herdenking zonder Juan Carlos

Zaterdag vond in Madrid een afscheid plaats in de Grieks-orthodoxe kathedraal van Sint-Andreas en Sint-Demetrius. Aanwezig waren onder anderen koning Felipe VI met koningin Letizia en dochters Leonor en Sofía. Ook oud-koningin Sofía, de zus van Irene, was aanwezig.

Uitvaart van prinses Irene van Griekenland

Uitvaart op Tatoi

De uitvaart is maandag op landgoed Tatoi in Griekenland, waar meer leden van de voormalige Griekse koninklijke familie begraven liggen. Irene was de jongste dochter van koning Paul en koningin Frederika; haar broer, ex-koning Constantijn, ligt er eveneens.

Leven tussen Griekenland en Spanje

Na de afzetting van Constantijn verhuisde Irene met haar moeder naar India en vestigde zich later in Spanje, waar zus Sofía koningin werd. De prinses woonde in het Zarzuela-paleis, deed in 2018 afstand van de Griekse nationaliteit en werd Spaans staatsburger. Irene bleef ongehuwd, had geen kinderen, was pianiste en had belangstelling voor archeologie en het hindoeïsme. Ze overleed op 83-jarige leeftijd in Madrid.

