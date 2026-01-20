King Juan Carlos Enjoys Galician Gastronomy In O Grove

Hierom ontbreekt verbannen oud-koning Juan Carlos bij uitvaart prinses Irene

Tekst: Denise Delgado

20/01/2026

Juan Carlos (88) is maandag niet aanwezig bij de uitvaart van zijn schoonzus prinses Irene in Griekenland. Ook de herdenkingsdienst in Madrid kon hij niet bijwonen. Volgens ‘El País’ is de oud-koning te zwak om te reizen.

Fysiek te zwaar

Artsen raadden de reis af. De tocht van Abu Dhabi naar Spanje en vervolgens door naar Griekenland zou fysiek te zwaar zijn voor Juan Carlos. Intussen nam de rest van de familie afscheid in Madrid en reist men door naar Griekenland voor de begrafenis.

Lees ook: Felipe en Letizia zo snel mogelijk terug uit Griekenland voor bezoek rampplek

Herdenking zonder Juan Carlos

Zaterdag vond in Madrid een afscheid plaats in de Grieks-orthodoxe kathedraal van Sint-Andreas en Sint-Demetrius. Aanwezig waren onder anderen koning Felipe VI met koningin Letizia en dochters Leonor en Sofía. Ook oud-koningin Sofía, de zus van Irene, was aanwezig.

De tekst gaat verder onder de foto.

The Funeral Of Princess Irene Of Greece
Uitvaart van prinses Irene van Griekenland

Uitvaart op Tatoi

De uitvaart is maandag op landgoed Tatoi in Griekenland, waar meer leden van de voormalige Griekse koninklijke familie begraven liggen. Irene was de jongste dochter van koning Paul en koningin Frederika; haar broer, ex-koning Constantijn, ligt er eveneens.

Lees ook: Spaanse koningin Sofía (85) opgenomen in ziekenhuis

Leven tussen Griekenland en Spanje

Na de afzetting van Constantijn verhuisde Irene met haar moeder naar India en vestigde zich later in Spanje, waar zus Sofía koningin werd. De prinses woonde in het Zarzuela-paleis, deed in 2018 afstand van de Griekse nationaliteit en werd Spaans staatsburger. Irene bleef ongehuwd, had geen kinderen, was pianiste en had belangstelling voor archeologie en het hindoeïsme. Ze overleed op 83-jarige leeftijd in Madrid.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Prins Harry arriveert bij rechtbank voor zaak tegen uitgever
Koninklijk Huis viert 83e verjaardag prinses Margriet met foto
Meghan Markle deelt familievideo’s: met Archie dieren voeren
Column: Nieuwe kans voor Pahlavi?
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Juiste Formaat Uitgelichte Afbeelding

Zorgen om bijna 50-jarige Mariska Bauer

Zorgen om Mariska Bauer. De vrouw van zanger Frans Bauer heeft vorige week voor nader onderzoek een aantal dagen in het ziekenhuis doorgebracht, nadat ze al geruime tijd kampte met rugklachten.
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (32)

Kim is jeugdagent bij de politie: ‘Diensten met oud en nieuw zijn extra speciaal’

Kim (37), samen met Jason (33) en moeder van een dochter, is jeugdagent bij politie-eenheid Amsterdam, basisteam Aalsmeer-Uithoorn. “Agressiviteit richting hulpverleners met oud en nieuw wordt ieder jaar erger. Daar worden mijn collega’s en ik heel moe van, maar ons saamhorigheidsgevoel wordt alleen maar groter.”
Weekend Alberto Stegeman

Alberto Stegeman bang voor oude mannen confronteren door trauma

In Radio BOOS spreken Alberto Stegeman en Kees van der Spek samen met Tim Hofman open over hun werk en de risico’s die daarbij komen kijken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise