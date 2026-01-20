Belgische hof deelt nieuwe portretten Mathilde voor 53e verjaardag

Royals Visit Emergency Victim Assistance Koningin mathilde

Het is feest in België! Koningin Mathilde is dinsdag 53 jaar geworden. Ter ere daarvan deelt het Belgische hof nieuwe foto’s. Het drieluik is gemaakt tijdens het staatsbezoek aan Chili in 2025.

Prachtig avondlicht

Op de beelden staat Mathilde in close-up, gefotografeerd bij zonsondergang. Ze lacht breed naar de camera, draagt een zonnebril en een zwarte jas. De capuchon trekt ze over haar hoofd en houdt die stevig vast. ‘Deze foto’s werden genomen tijdens het staatsbezoek aan Chili in 2025′, klinkt het onder de foto’s.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Vlad Vanderkelen. Hij werkt vaker met de koninklijke familie. Zo maakte hij ook de foto voor de kerstkaart van koning Filip en zijn gezin vorig jaar.

De koningin viert haar verjaardag dinsdag in Zwitserland, samen met koning Filip. Ze zijn daar voor een werkbezoek en nemen, zoals elk jaar, deel aan het World Economic Forum in Davos, de jaarlijkse bijeenkomst van wereldleiders, top-CEO’s en denkers.

Mathilde en Filip trouwden op 4 december 1999 en hebben vier kinderen: Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore.

