Marius Borg Høiby breekt in rechtszaal om ‘beschuldigingen’ richting moeder en stiefvader

Tekst: Denise Delgado

25/02/2026

Marius Borg Høiby raakte woensdag zichtbaar geëmotioneerd in de rechtbank van Oslo. Hij reageerde op uitspraken van zijn ex-vriendin Nora Haukland, die een dag eerder onder meer sprak over de rol van zijn moeder kroonprinses Mette-Marit en zijn stiefvader kroonprins Haakon.

De zoon van Mette-Marit staat terecht vanwege meerdere verdenkingen, waaronder mishandeling en verkrachting. Het proces is begin februari begonnen.

‘Ze gooien hen onder de bus’

Volgens media die bij de zitting aanwezig waren, barstte Høiby in tranen uit toen hij Hauklands woorden aanhaalde. Hij zei niet te begrijpen hoe zij volgens hem suggereert dat zijn moeder en Haakon niet zouden hebben geprobeerd hem te helpen. Ook stelde hij dat zij hen ‘onder de bus’ zou willen gooien om aandacht te krijgen. “Ik word zo boos,” zou hij hebben gezegd, en hij noemde de verklaring ‘absurd om naar te luisteren’. Volgens Høiby hebben Mette-Marit en Haakon hem juist ‘op alle mogelijke manieren’ gesteund.

Mette-Marit en Haakon
Mette-Marit en Haakon

Relatie met Haukland

Haukland en Høiby hadden tussen 2022 en 2023 een relatie. In de zaak gaat het onder meer om beschuldigingen van mishandeling binnen die relatie. Haukland vertelde tijdens eerdere zittingsdagen over meerdere momenten van fysiek en psychisch geweld.

Dinsdag werd in de rechtbank ook een audiofragment afgespeeld van een ruzie tussen de twee. Woensdag reageerde Høiby op haar verklaringen. Hij ontkende dat hij geweld heeft gebruikt, maar gaf wel aan dat hij erg boos kon worden. Tegelijkertijd zei hij dat Haukland ook agressief kon zijn en dat ruzies soms heftig waren. Volgens hem ging het er ‘van beide kanten’ hard aan toe.

