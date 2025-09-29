Koningspaar straalt mee met successen Nederlandse sporters: ‘Prachtige sportweek’

Tekst: Denise Delgado

Ook het koningspaar geniet mee van de sportieve successen. Via Instagram feliciteren ze onder anderen de roeiers, parazwemmers en kogelstootster Jessica Schilder.

‘Wat een prachtige sportweek hebben we achter de rug voor het Nederlandse roeien, parazwemmen én kogelstoten’, schrijft het koningspaar, dat alle winnaars persoonlijk bij naam noemt.

Eerste Nederlandse ooit met WK-goud bij kogelstoten

Tijdens het WK roeien werden zes medailles binnengesleept, waarvan vier wereldtitels. Ook het WK parazwemmen leverde vier keer goud en één keer brons op. Jessica Schilder maakte historie door als eerste Nederlandse ooit goud te winnen bij het kogelstoten op de WK atletiek in Tokio.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS

Via: Royalty-Online