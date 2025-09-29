Willem Alexander Maxima Koningspaar Trots

Koningspaar straalt mee met successen Nederlandse sporters: ‘Prachtige sportweek’

Tekst: Denise Delgado

29/09/2025

Ook het koningspaar geniet mee van de sportieve successen. Via Instagram feliciteren ze onder anderen de roeiers, parazwemmers en kogelstootster Jessica Schilder.

‘Wat een prachtige sportweek hebben we achter de rug voor het Nederlandse roeien, parazwemmen én kogelstoten’, schrijft het koningspaar, dat alle winnaars persoonlijk bij naam noemt.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Eerste Nederlandse ooit met WK-goud bij kogelstoten

Tijdens het WK roeien werden zes medailles binnengesleept, waarvan vier wereldtitels. Ook het WK parazwemmen leverde vier keer goud en één keer brons op. Jessica Schilder maakte historie door als eerste Nederlandse ooit goud te winnen bij het kogelstoten op de WK atletiek in Tokio.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

