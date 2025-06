Koningspaar bezoekt Tsjechië in teken van ‘vriendschapsband’

Onlangs was koning Willem-Alexander op bezoek in Japan . Bekijk de video hieronder:

Volgens de huidige planning vertrekt het koningspaar dinsdagavond naar Praag. Hoewel het nog onzeker is of de val van het Nederlandse kabinet gevolgen zal hebben voor het bezoek aan Tsjechië. Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst is het ‘nog te vroeg’ om uitsluitsel te geven.

De zomer komt er aan… Ben jij er al klaar voor? Deze tips helpen je op weg. Zo ben je in no time lekker fit en energiek.

De 100-jarige Grietje is betovergrootmoeder van Djake (1). Met haar dochter, kleindochter, achterkleindochter en achterachterkleinzoon praat ze over zwangerschap, opvoeden en moederschap. “We zijn allemaal bij de bevallingen van onze kinderen geweest.”

In de nieuwe ‘PowNed of View: Soevereinen – Niet Mijn Staat’, die wordt uitgezonden op 5 juni om 20.55 uur op NPO 3, verkent programmamaker Filemon Wesselink de groeiende beweging van zogeheten soevereinen, mensen die zich losmaken van de staat en het systeem volledig afwijzen. Zo spreekt hij met Tieneke Musch, die tegenwoordig haar dagen…

Filemon stort zich in de wereld van soevereinen in ‘PowNed of View: Soevereinen – Niet Mijn Staat’

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

