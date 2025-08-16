Koning Willem-Alexander tijdens herdenking: ‘nooit gemakkelijk en kan nooit gratuit zijn’

Tekst: Denise Delgado

Nooit gratuit

“Herdenken is nooit gemakkelijk en kan nooit gratuit zijn,” zei koning Willem-Alexander bij het Indisch Monument in Den Haag. “Samen herdenken betekent ook samen nadenken over moeilijke en confronterende vragen.”

Tweede Wereldoorlog

Na zijn toespraak legde de koning de eerste krans bij het monument. Jaarlijks wordt hier het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Want hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, kwam er in voormalig Nederlands-Indië pas maanden later een einde aan de oorlog, toen Japan zich overgaf.

De koning is eens in de vijf jaar aanwezig bij de plechtigheid. Dit jaar sprak hij voor het eerst het publiek toe. “In het verhaal van Nederland nemen de oorlogservaringen in Nederlands-Indië een wezenlijke plaats in,” benadrukte hij.

BEELD: ANP