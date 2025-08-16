Nationale Indiëherdenking In Den Haag Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander tijdens herdenking: ‘nooit gemakkelijk en kan nooit gratuit zijn’

Tekst: Denise Delgado

16/08/2025

Nooit gratuit

“Herdenken is nooit gemakkelijk en kan nooit gratuit zijn,” zei koning Willem-Alexander bij het Indisch Monument in Den Haag. “Samen herdenken betekent ook samen nadenken over moeilijke en confronterende vragen.”

Tweede Wereldoorlog

Na zijn toespraak legde de koning de eerste krans bij het monument. Jaarlijks wordt hier het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Want hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, kwam er in voormalig Nederlands-Indië pas maanden later een einde aan de oorlog, toen Japan zich overgaf.

De koning is eens in de vijf jaar aanwezig bij de plechtigheid. Dit jaar sprak hij voor het eerst het publiek toe. “In het verhaal van Nederland nemen de oorlogservaringen in Nederlands-Indië een wezenlijke plaats in,” benadrukte hij.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

