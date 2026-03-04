Komt The Crown terug? ‘Netflix overweegt specials rond royalschandalen’

Tekst: Denise Delgado

Netflix zou overwegen om ‘The Crown’ nieuw leven in te blazen met een speciale aflevering of korte reeks, naar aanleiding van de recente arrestatie van prins Andrew. Dat meldt de Britse krant ‘Daily Mail’.

Koninklijke schandalen

Volgens een bron van de krant zouden er al langer gesprekken lopen met Left Bank Pictures, dat de rechten van The Crown bezit, over losse specials rond grote koninklijke schandalen en dramatische gebeurtenissen. Daarbij wordt nu ook gedacht aan een beperkte serie onder de The Crown-naam die zich richt op de ‘Andrew-saga’.

The Crown, gemaakt door Peter Morgan, vertelde in dramavorm het verhaal van de Britse koninklijke familie van 1947 tot 2005. De serie startte in 2016 en eindigde in 2023 met seizoen zes, waarvan Morgan destijds zei dat het het laatste seizoen zou zijn. Over de hele looptijd kreeg de serie 87 Emmy-nominaties en won er 21.

Ook Disney en Amazon genoemd

De Daily Mail schrijft verder dat ook Amazon en Disney afzonderlijke projecten zouden onderzoeken over Andrew Mountbatten-Windsor en zijn terugtrekking uit het openbare leven. Geen van de betrokken partijen heeft de vermeende plannen officieel bevestigd.

Prins Andrew werd volgens het artikel op 19 februari aangehouden op verdenking van ‘misconduct in public office’. Hij ontkent wangedrag. Hij werd dezelfde dag na bijna elf uur vrijgelaten. In een statement zou koning Charles hebben gezegd dat hij ‘diep bezorgd’ is en dat ‘de wet zijn werk moet doen’.

