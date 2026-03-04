The Crown Netflix

Komt The Crown terug? ‘Netflix overweegt specials rond royalschandalen’

Tekst: Denise Delgado

04/03/2026

Netflix zou overwegen om ‘The Crown’ nieuw leven in te blazen met een speciale aflevering of korte reeks, naar aanleiding van de recente arrestatie van prins Andrew. Dat meldt de Britse krant ‘Daily Mail’.

Koninklijke schandalen

Volgens een bron van de krant zouden er al langer gesprekken lopen met Left Bank Pictures, dat de rechten van The Crown bezit, over losse specials rond grote koninklijke schandalen en dramatische gebeurtenissen. Daarbij wordt nu ook gedacht aan een beperkte serie onder de The Crown-naam die zich richt op de ‘Andrew-saga’.

Lees ook: Ontmoeting William en Catherine te zien in The Crown

The Crown, gemaakt door Peter Morgan, vertelde in dramavorm het verhaal van de Britse koninklijke familie van 1947 tot 2005. De serie startte in 2016 en eindigde in 2023 met seizoen zes, waarvan Morgan destijds zei dat het het laatste seizoen zou zijn. Over de hele looptijd kreeg de serie 87 Emmy-nominaties en won er 21.

De tekst gaat verder onder de trailer van The Crown.

Ook Disney en Amazon genoemd

De Daily Mail schrijft verder dat ook Amazon en Disney afzonderlijke projecten zouden onderzoeken over Andrew Mountbatten-Windsor en zijn terugtrekking uit het openbare leven. Geen van de betrokken partijen heeft de vermeende plannen officieel bevestigd.

Lees ook: ‘Andrew Mountbatten-Windsor mag niet meer paardrijden’

Prins Andrew werd volgens het artikel op 19 februari aangehouden op verdenking van ‘misconduct in public office’. Hij ontkent wangedrag. Hij werd dezelfde dag na bijna elf uur vrijgelaten. In een statement zou koning Charles hebben gezegd dat hij ‘diep bezorgd’ is en dat ‘de wet zijn werk moet doen’.

Bekijk ook:

BEELD: NETFLIX

LEES OOK

Kate Moss hint subtiel naar steun voor Sarah Ferguson tijdens Paris Fashion Week
Eloise deelt eerste beelden na terugkomst Australië
Belgische koning Filip ‘heel erg geraakt’ door verhalen daklozen
Nieuwe mails: Andrew wilde Epstein bezoeken na vrijlating zedendelictzaak
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Buma Awards Gala Inloop

Yuki Kempees stapt na twaalf jaar uit Kris Kross Amsterdam
Vriendin Tool Van Action: FERM telescopische wasborstel

Met deze tool van Action heb jij deze lente kraakheldere ramen: zeg maar doei! tegen de glazenwasser
Party Chantal Janzen

Chantal Janzen vertelt over zieke zoon op vakantie: ‘Hele badkamer ondergekotst’
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise