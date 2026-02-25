Duke And Duchess Of Sussex Visit To Jordan Meghan Harry

Harry en Meghan in Jordanië voor mentale gezondheid

Tekst: Denise Delgado

25/02/2026

Prins Harry (41) en Meghan Markle (44) zijn deze week in Jordanië voor een bezoek dat draait om gezondheid en hulpverlening. Britse media melden dat het programma zich afspeelt in Amman.

Tijdens de reis spreken Harry en Meghan met organisaties die werken aan mentale steun en zorg voor kwetsbare groepen. Het bezoek is opgezet in samenwerking met de World Health Organization (WHO).

De hertog en hertogin van Sussex worden daarbij begeleid door WHO-directeur-generaal dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, met wie zij in Amman onder meer partnerorganisaties en gezondheidsprojecten bezoeken.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Eerste reis in 18 maanden

Het gaat om hun eerste internationale werkreis in bijna achttien maanden. Hun vorige vergelijkbare bezoeken waren aan Nigeria (mei 2024) en Colombia (augustus 2024).

Rechtszaak

Eerder verscheen Harry nog in de getuigenbank in een zaak tegen de uitgever van The Daily Mail.

BEELD: ANP

