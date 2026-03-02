Boeren laten onvrede blijken: dumpen mest bij nieuwe woning ex-prins Andrew

Tekst: Denise Delgado

Voor Andrew Mountbatten-Windsor is de lente allesbehalve rustig begonnen. Zondag is op zo’n tweehonderd meter van marsh Farm, het huis waar hij vermoedelijk gaat wonen, een enorme hoeveelheid mest gedumpt.

Trekkers en schade

Volgens Britse media werd de mest met trekkers en trailers aangevoerd en vervolgens in de omgeving uitgestrooid. Daarbij zouden ook tientallen pas geplante bomen op het landgoed Sandringham beschadigd zijn geraakt.

Mogelijk protest

Achter de actie zouden boeren zitten, al is nog onduidelijk wat precies de aanleiding is. In Britse berichtgeving wordt gespeculeerd dat het om een protest tegen de voormalige prins gaat.

Andrew onder vuur

Andrew verhuisde onlangs naar het landgoed, nadat hij enkele weken geleden Royal Lodge moest verlaten. De ex-hertog van York ligt opnieuw onder vuur: hij werd vorige week aangehouden in een onderzoek naar mogelijk wangedrag in een openbaar ambt en wordt verdacht van het delen van vertrouwelijke informatie met Jeffrey Epstein.

