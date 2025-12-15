Belgische royals delen kerstkaart met zonnig familieportret

Tekst: Denise Delgado

Geen koningshuis ontkomt aan de feestdagen en het Belgische al helemaal niet. Ook in Brussel is de kerstpost klaar: het hof toont dit jaar een kaart met een zonnige familiefoto van koning Filip, koningin Mathilde en de kinderen, geschoten in de tuin van het Kasteel van Laken.

In de beelden op het Instagramaccount van het Belgische hof wordt eerst een envelop onder een deur doorgeschoven. Vervolgens pakt een onbekende hand de envelop uit een kerstboom, waarna de kaart wordt geopend en in beeld gebracht. Het onderschrift bij de video luidt: ‘De kerstkaarten zijn verstuurd! Wat vinden jullie van de foto van dit jaar?’

Zomers familiekiekje uit Laken

De kaart toont het koningsgezin in een ontspannen setting in de tuinen van Laken. De foto is gemaakt door de Belgische fotograaf Vlad Vanderkelen en heeft een uitgesproken zomerse sfeer.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Opkomst royals valt tegen tijdens Belgische koningsdag

Ondertekening

De kaart is ondertekend door Filip en Mathilde. Daaronder lijken de vier namen van hun kinderen te zijn gedrukt. Het hof laat in de video vooral het ontwerp en de ondertekening goed zien.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BELGIANROYALPALACE

Via: Royalty-Online