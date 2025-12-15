Fotomoment Kerst Belgische Royals

Belgische royals delen kerstkaart met zonnig familieportret

Tekst: Denise Delgado

15/12/2025

Geen koningshuis ontkomt aan de feestdagen en het Belgische al helemaal niet. Ook in Brussel is de kerstpost klaar: het hof toont dit jaar een kaart met een zonnige familiefoto van koning Filip, koningin Mathilde en de kinderen, geschoten in de tuin van het Kasteel van Laken.

In de beelden op het Instagramaccount van het Belgische hof wordt eerst een envelop onder een deur doorgeschoven. Vervolgens pakt een onbekende hand de envelop uit een kerstboom, waarna de kaart wordt geopend en in beeld gebracht. Het onderschrift bij de video luidt: ‘De kerstkaarten zijn verstuurd! Wat vinden jullie van de foto van dit jaar?’

Zomers familiekiekje uit Laken

De kaart toont het koningsgezin in een ontspannen setting in de tuinen van Laken. De foto is gemaakt door de Belgische fotograaf Vlad Vanderkelen en heeft een uitgesproken zomerse sfeer.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Opkomst royals valt tegen tijdens Belgische koningsdag

Ondertekening

De kaart is ondertekend door Filip en Mathilde. Daaronder lijken de vier namen van hun kinderen te zijn gedrukt. Het hof laat in de video vooral het ontwerp en de ondertekening goed zien.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BELGIANROYALPALACE
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Meghan Markle heeft geen plannen om vader te zien, ondanks brief
Column: En de Oscar gaat naar…
Koning Charles openhartig over leven met kanker
Zien: Amalia straalt in glinsterende jurk en historisch diadeem tijdens staatsbanket
Lees meer Royalty

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise