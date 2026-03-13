Britain Royals william kate

Auwch! Prins William wijst cappuccino van Kate af

Tekst: Denise Delgado

13/03/2026

Prinses Kate heeft donderdag tijdens een bezoek aan Borough Market in Londen even achter de koffiebar gestaan. Ze kreeg een korte barista-les en maakte daarna zelf een cappuccino.

Liever zonder cafeïne

De cappuccino was bedoeld voor prins William, maar hij sloeg het drankje van Kate af. William vroeg eerst of de koffie cafeïnevrij was, dat bleek niet zo. Wel complimenteerde hij zijn vrouw met het resultaat en grapte hij dat ze de cappuccino dan maar moesten verkopen.

Ook vanuit de koffiezaak klonk waardering. Een medewerker die Kate begeleidde, zei volgens Britse media dat ze het opvallend goed deed en de melk mooi op textuur kreeg: ‘een goede poging.’

