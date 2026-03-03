Nieuwe mails: Andrew wilde Epstein bezoeken na vrijlating zedendelictzaak

Tekst: Denise Delgado

Nieuwe e-mails rond Jeffrey Epstein zorgen voor nieuwe ophef over de band tussen Andrew Mountbatten-Windsor en de veroordeelde zedendelinquent. Andrew lijkt Epstein enthousiast te feliciteren zodra zijn huisarrest in 2010 afloopt, en biedt hij zelfs aan om hem te komen opzoeken om ‘hommage’ te brengen aan zijn ‘nieuwe leven’.

‘Heel goed nieuws’

De e-mailwisseling speelt zich af in juli 2010, kort na Epsteins vrijlating uit huisarrest (na een veroordeling voor het benaderen van een minderjarige voor prostitutie). In de berichten noemt Andrew Epsteins vrijheid ‘echt, echt goed nieuws’ en schrijft hij dat hij langs wil komen om ‘eer te bewijzen aan het nieuwe leven dat voor je ligt’.

De tekst gaat verder onder een screenshot van de mails.

In hetzelfde gesprek wordt ook gesproken over grote geldstromen en investeringskansen. Epstein schrijft onder meer over rijke contacten en miljarden die ‘klaarliggen’, waarna Andrew reageert met opmerkingen over het ‘laten gebeuren’ van dingen en mogelijke overheidstransacties.

Epstein regelde ontmoeting met Russische model

Volgens Daily Mail duikt enkele weken later in de vrijgegeven mails nóg een detail op: Epstein zou Andrew hebben aangeboden om te dineren met een 26-jarige Russische vrouw, die in de e-mails wordt omschreven als ‘slim… mooi… betrouwbaar’. Andrew reageert volgens de documenten positief en vraagt haar contactgegevens.

In 2019 zei Andrew nog in een BBC Newsnight-interview dat hij Epstein in New York had bezocht om de banden te verbreken en dat hij spijt had van die keuze. Britse media merkten eerder al op dat vrijgekomen e-mails erop wijzen dat het contact langer doorliep dan hij destijds suggereerde.

Extra gevoelig door lopend onderzoek

De timing is extra pijnlijk omdat Andrew de afgelopen weken opnieuw onderwerp is van politieke en juridische aandacht in het Verenigd Koninkrijk. Britse media melden dat hij wordt onderzocht op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt, onder meer rond de vraag of hij tijdens zijn periode als handelsgezant gevoelige informatie zou hebben gedeeld met Epstein. Andrew ontkent wangedrag.

BEELD: ANP