Andrew Mountbatten-Windsor verlaat politiebureau na aanhouding

Tekst: Denise Delgado

20/02/2026

De Britse ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor (66) heeft donderdagavond het politiebureau in Aylsham verlaten. Hij was eerder op de dag aangehouden bij zijn woning op Sandringham, wat in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten direct voor veel commotie zorgde.

Politie bij Wood Farm

Volgens Britse media stond de politie donderdagochtend rond 08.00 uur met meerdere voertuigen voor de deur van Andrew bij Wood Farm in Norfolk. Hij werd meegenomen in verband met nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek rondom Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen in deze zaak herhaaldelijk ontkend. Later op de avond werd duidelijk dat hij het bureau weer mocht verlaten.

Nieuwe Epstein-documenten

Aanleiding zouden onder meer recent vrijgekomen Epstein-documenten zijn. Daarin wordt gesteld dat Andrew in zijn tijd als Brits handelsgezant vertrouwelijke handels- en diplomatieke informatie met Epstein zou hebben gedeel, iets wat Andrew tegenspreekt. Premier Sir Keir Starmer benadrukte eerder dat ‘niemand boven de wet staat’ en dat de politie haar werk moet kunnen doen zoals bij ieder serieus onderzoek.

Huiszoekingen en geen aanklacht

De politie deed huiszoekingen bij Andrews huidige én voormalige woning. Volgens Sky News zou hij bijna twaalf uur hebben vastgezeten. Het is nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is verhoord. Er is bovendien nog geen formele aanklacht, al kan zo’n beslissing volgens Britse media ook pas later volgen.

