Amalia krijgt een uniek kijkje in Máxima’s VN-werk

Tekst: Denise Delgado

Voor prinses Amalia (20) gaat deze week een langgekoesterde wens in vervulling. Ze mag haar moeder, koningin Máxima, vergezellen tijdens haar werkbezoek aan de Verenigde Staten voor de Verenigde Naties.

Dit werkbezoek is voor de Amalia een unieke kans om van dichtbij te zien hoe haar moeder zich inzet voor financiële gezondheid wereldwijd.

Van ’tassendrager’ tot VN-bezoeker

Máxima grapte in 2022 al dat het Amalia’s droom was om eens als ’tassendrager’ mee te mogen op een VN-reis. Die droom wordt nu werkelijkheid: de prinses reist met haar moeder mee naar Washington D.C. en New York, waar Máxima aanwezig is bij de 80e Algemene Vergadering van de VN.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Drukke agenda voor Máxima

De koningin heeft een volle agenda: van gesprekken met de G20 en internationale financiële instellingen tot rondetafelgesprekken over fintech en financiële gezondheid. Ook biedt ze secretaris-generaal António Guterres haar jaarverslag aan. Amalia krijgt de kans om dit alles mee te maken – een waardevolle ervaring voor de toekomstige koningin.

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Hierom lunchte prinses Amalia met burgemeester Halsema

Royals in New York

Amalia en Máxima zijn niet de enige royals in de Big Apple. Ook koningin Mathilde van België, koningin Rania van Jordanië en prins Albert van Monaco zijn aanwezig bij de VN-week.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS

Via: Royalty-Online