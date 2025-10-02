Angela de Jong steunt Alexia: ‘Dit gun ik echt niemand’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De vermeende relatie tussen prinses Alexia en zanger Antoon is de laatste tijd veelbesproken. Ook columniste Angela de Jong wijdt haar column aan de geruchten. Ze merkt op dat de aandacht voor deze relatie snel kwam na de eerste opmerkingen over haar gewicht.

De geruchten over de nieuwe romance van Alexia circuleren op sociale media en in de roddelbladen. Iedereen lijkt een mening te hebben, maar Angela kiest een eigen invalshoek en kijkt naar de persoonlijke impact voor de jonge prinses.

Antoon als eerste vriendje

Angela begint haar column met een scherpe opmerking over de zanger. ‘Ik moest overigens even opzoeken waar we hem ook alweer van kennen. Ja, het is een zanger, duh, dat weet ik ook wel. Maar ik kan de huidige generatie blonde liedjeskwelers slecht uit elkaar houden.’ Ze vervolgt dat deze verwarring niet meer zal voorkomen: ‘Antoon is voor altijd ‘het eerste vriendje’ van Alexia sinds het roddelblad Privé, tegen de mediacode in, een foto van hen samen op de cover zette.’ Dat ze op die foto enkel in een auto stappen noemt ze een deceptie.

Zachte kant van Angela de Jong

Angela toont daarna een zachtere toon. Eerst cynisch: ‘Ach, ze is toch bekend? Ze weet toch waar ze aan begon? Had zo’n meisje maar niet in een koninklijk gezin geboren moeten worden. Want dan vraag je er zelf om.’ Vervolgens deelt ze haar echte mening: ‘Ik heb zelf een dochter die even oud is als Alexia en die net haar eerste vriendinnetje heeft. Ze hebben al genoeg te stellen met alle vragende blikken en opmerkingen op straat.’ Volgens Angela gunt niemand een plek op de voorkant van een roddelblad op zo’n jonge leeftijd. Ze toont begrip voor het gevoel van constant bekeken worden en de impact daarvan.

Een lichtpuntje voor Alexia

Toch sluit Angela haar column scherp af. ‘Gelukkig zie ik toch nog een lichtpuntje voor Alexia in deze hele ophef: niemand heeft het nog over haar arrogante houding of roddelt over anorexia. Je zou bijna denken dat het zo gepland is.’

Reacties nemen het op voor de prinses

In de reacties op de column nemen lezers het ook op voor Alexia. Velen reageren dat ze met rust moet worden gelaten. Ook reageren veel mensen enkel op de titel van de column, waardoor ze missen dat die cynisch is ingestoken. Zo schrijft iemand: ‘Wat een slap geouwehoer. ‘Had ze maar ze maar niet in een koninklijk gezin geboren moeten worden’, dus je afkomst bepaald hoe je behandeld wordt in deze wereld. Zullen we jouw kinderen eens gaan stalken? Dat hebben ze te danken aan een bekende moeder. Ik denk dat je snel anders denkt.’

FOTO: ANP