Rode-loperblunder! Bekende artiest corrigeert paparazzi: ‘Mijn naam is niet Megan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

15/01/2026

Op de rode loper van de Golden Globes ging het pijnlijk mis: artiest Laufey werd meerdere keren aangesproken met de naam ‘Megan’. Pas nadat ze vriendelijk maar zichtbaar verbaasd reageerde, viel het kwartje bij de roepers.

De IJslands-Chinese zangeres en songwriter Laufey zal de rode loper van de Golden Globes niet snel vergeten. Ze staat bekend om haar mix van pop, klassieke invloeden en jazz, gevoed door haar klassieke achtergrond en opleiding aan Berklee College of Music. Haar album Bewitched (2023) betekende de doorbraak naar het grote publiek. In 2024 won het de Grammy voor Best Traditional Pop Vocal Album en het haalde plek 23 in de Billboard 200.

Verwarring op rode loper Golden Globes

Op beelden die Yahoo Entertainment deelde, is te zien hoe paparazzi Laufey aanspreken met ‘Megan’ en haar vragen een bepaalde kant op te kijken of een pose aan te nemen. Na een paar keer corrigeert de zangeres: ‘Mijn naam is niet Megan, dus ik weet niet…’, waarna ze lacht. Het ongemak is voelbaar.

@yahooentertainment Well, that's awkward… Grammy-winning singer Laufey had to correct photographers on her name at the 83rd Golden Globe Awards. #2026goldenglobes #celebrity #redcarpet ♬ original sound – Yahoo Entertainment

Speculatie over ‘Megan’

In de online reacties wordt druk gespeculeerd wie ‘Megan’ zou zijn. Meerdere volgers noemen iemand van Katseye, een KPOP-groep met meiden. Een reactie vat de verbazing samen: ‘Laufey is veel bekender’, wat de verwarring voor veel kijkers alleen maar onbegrijpelijker maakt. Voor de artiest was het moment vooral onhandig, al hield ze de situatie luchtig met een lach.

Foto header: Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images

