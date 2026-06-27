Rode loper: zo draag je asymmetrie à la Meryl Streep

Tekst: Evelien Berkemeijer

Meryl Streep verscheen op de rode loper voor de première van The Devil Wears Prada 2 in Seoul, Zuid-Korea, in een opvallende asymmetrische look. Met haar stijlvolle verschijning laat de actrice zien dat asymmetrie allesbehalve saai is. En het goede nieuws? Die trend kun jij ook dragen.

Na een dag vol persafspraken in Seoul woonde Meryl Streep het rode loper event bij de première van The Devil Wears Prada 2 bij in een volledig zwarte outfit waarin vooral de bijzondere vormgeving met asymmetrie de aandacht trok. De op maat gemaakte set van Celine was speciaal voor de gelegenheid ontworpen, meldt Harper’s Bazaar.

Tekst gaat verder onder video.

@devilwearspradamovie Everybody wants to be them 💋 Meryl Streep and Anne Hathaway at the Seoul Fan Event for The Devil Wears Prada 2 global tour. See it in theaters May 1. ♬ original sound – The Devil Wears Prada 2

Wow-effect

Het echte wow-effect ontstond wanneer Meryl haar arm omhoog hief. De look, gestyled door Micaela Erlanger, werd gecombineerd met opvallende sieraden, waaronder een vintage gouden torsade-manchet met ronde diamanten van Fred Leighton.

Nu we Meryl Streep in deze asymmetrische look hebben gezien, weten we weer hoe leuk het is om met asymmetrie te spelen. Het geeft zelfs een klassieke outfit een speelse twist. Daarom hebben we vier stijlvolle opties voor je op een rij gezet.

Formeel met H&M

De lange, oversized capeblouse van H&M is gemaakt van geweven viscose en heeft een sjaalkraag en een asymmetrische zoom. Dankzij de col oogt de blouse netjes en verzorgd, terwijl de asymmetrische belijning voor een subtiel modieus effect zorgt.

Opvallende look met Mango

Deze lange cape van Mango is uitgevoerd in lurexstof en heeft daardoor een feestelijke uitstraling. De mouwloze variant zorgt voor een groots effect tijdens het bewegen en geeft iedere outfit direct een luxe upgrade.

Gewaagde keuze van Stradivarius

Voor wie wat meer durft, is er deze asymmetrische doorschijnende cape van Stradivarius. Met één wijde mouw en een blote schouder trekt dit ontwerp direct de aandacht. Perfect voor een feestje of avondje uit.

Veilig klassiek bij Zalando

Liever iets veiliger? Dan is deze poncho van Next, verkrijgbaar via Zalando, een goede keuze. Het model is verkrijgbaar in klassiek zwart én in een opvallende mushroom metallic-tint. Zwart zorgt voor een tijdloze uitstraling, terwijl de glanzende variant ideaal is voor wie graag de show steelt.

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