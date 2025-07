Kopieer de rode loper look: panterprint

Deze drankjes kun je het beste drinken tijdens warme dagen

Met hoge temperaturen buiten verlang je eigenlijk het meest naar een ijskoud drankje. Maar helpen dit soort drankjes je wel om af te koelen? Of kan je beter voor een kop thee gaan? Hoe dan ook: je verliest meer vocht wanneer het warm is. Het is daarom belangrijk om voldoende te blijven drinken, en niet alleen water.