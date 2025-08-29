Henk Boszhard en partner

Vader Ron en Carlo Boszhard overleden: ‘De stille kracht in ons gezin’

Tekst: Evelien Berkemeijer

29/08/2025

De vader van televisiepersoonlijkheden Ron en Carlo Boszhard, Henk Boszhard, is donderdag overleden. Carlo maakte het droevige nieuws bekend via Instagram.

De presentator schreef dat de laatste periode van zijn vaders leven zwaar was, maar dat diens wil om bij zijn gezin te blijven groot bleef. Ook benadrukte hij hoe trots zijn vader altijd was op zijn familie.

Afscheid via Instagram

Op Instagram plaatste Carlo een emotioneel bericht: ‘Lieve allemaal, gisteren is mijn lieve vader overleden. De laatste periode van zijn leven was zwaar voor hem, maar de wil om bij mijn moeder en ons te blijven was groot. Hij was en is de stille kracht in ons gezin. Die supertrots was op zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Pa, onze vele gesprekken over tv en het theatervak lieten je altijd glunderen. Ik ben zo dankbaar dat je me nog hebt kunnen zien in de rol van mijn leven, Harold Zidler in Moulin Rouge. Gisteren heb ik de show moeten onderbreken, de komende dagen speel ik wat minder om bij mijn familie te zijn. Op het toneel staan geeft mij juist kracht en steun in deze moeilijke en verdrietige tijd. Voor altijd in onze harten lieve pa’.

Gezondheid eerder verslechterd

Vorig jaar schreef Carlo in zijn column al dat de gezondheid van zijn vader achteruitging. Hij vertelde toen: ‘Zijn lever en nieren functioneerden niet meer. Gelukkig heeft het snelle ingrijpen van mijn moeder zijn leven gered’.

Grote steunpilaar

Volgens Carlo was zijn vader altijd een stille kracht in het gezin. Zowel in hun persoonlijke leven als in hun loopbaan in televisie en theater voelde hij de steun en trots van zijn vader. Daarmee laat Henk Boszhard een blijvende indruk achter bij zijn familie.

FOTO: ANP

