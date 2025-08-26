Carlo Boszhard herdenkt Hein Boele met mooie herinneringen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op 28 juli overleed Hein Boele, bekend als stemacteur, acteur en mediatrainer. In zijn column voor TVGids.nl blikt Carlo Boszhard terug op de bijzondere band die hij met Boele had. Hij beschrijft hem niet alleen als vakman, maar vooral ook als een mens met een groot hart.

Carlo Boszhard vertelt hoe hun samenwerking begon eind jaren tachtig, toen hij als jonge presentator nog sceptisch tegenover mediatraining stond. Later kruisten hun paden opnieuw, waarbij Hein Boele opnieuw indruk maakte door zijn discretie en waardevolle adviezen. In zijn column klinkt dankbaarheid en bewondering door.

Eerste ontmoeting bij mediatraining

Carlo leerde Hein in 1988 kennen tijdens een mediatraining voor het AVRO-programma Pauze TV. De toen negentienjarige Carlo stond sceptisch tegenover de sessies. Hij schrijft: ‘Negentien jaar was ik. Eigenzinnig, brutaal en, volgens Hein, cynisch. En daar had hij toen gewoon gelijk in.’ Ondanks zijn weerstand bleef Boele nieuwsgierig en kritisch. Toen hij Boszhard later op televisie zag, begreep hij beter wat zijn kracht was: ‘Ik begrijp het nu beter, humor en je cynisme is je kracht.’

Een discreet mentor

Jaren later kruisten hun wegen opnieuw bij de RTL-show Ik Wed Dat Ik Het Kan. Boele begeleidde toen Nicolette van Dam, maar bleef volgens Boszhard altijd discreet. Toch kreeg de presentator op een goed moment alsnog de bevestiging waar hij naar verlangde. ‘Dank lieve Hein, voor je gouden laatste tips die je me toen gaf,’ schrijft hij.

Veel meer dan stemacteur

In zijn column benadrukt Boszhard dat Boele zich nooit herleid wilde zien tot alleen stemacteur. ‘Dat Wikipedia jou alleen noemde als stemacteur vond je terecht vreselijk. Je was veel meer dan een acteur, stemkunstenaar en mediatrainer.’ Hij roemt zijn vakmanschap, zijn steun voor zijn partner Tom en zijn warme karakter.

Boszhard besluit zijn woorden met een persoonlijke boodschap van dankbaarheid: ‘Vooral een man met een groot talent en een goed hart. Ik ben je voor altijd dankbaar, lieve Hein. Ik wens alle nabestaanden veel liefde en kracht toe.’

FOTO: ANP