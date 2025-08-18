(Stem)acteur Hein Boele op 85-jarige leeftijd overleden

Acteur en stemacteur Hein Boele is op 28 juli in Almere overleden na een kort ziekbed. Hij werd 85 jaar.

Zijn familie heeft het nieuws bevestigd aan HP/De Tijd. Boele was decennialang een vertrouwd geluid in Nederlandse huiskamers. Naast zijn bekendste rol als stem van Elmo in Sesamstraat, werkte hij voor theater, televisie en talloze internationale filmproducties.

Loopbaan in theater en televisie

Boele werd in 1939 in Zwolle geboren. Na zijn opleiding aan de Toneelschool in Amsterdam, waar hij in 1963 afstudeerde, kreeg hij een engagement bij De Nederlandse Comedie. Later speelde hij bij gezelschappen als Ensemble en Studio. Hij maakte zijn televisiedebuut in het stuk Even weg van Willy van Hemert en bouwde vanaf de jaren zestig gestaag een carrière op. Op televisie verscheen hij onder meer in De Fabriek, Oppassen!!!, Flikken Maastricht en Goede tijden, slechte tijden. In 2019 was hij te zien in De Luizenmoeder, zijn laatste rol voor de camera.

Een veelzijdige stem

Hoewel hij voor het grote publiek vooral bekend bleef als de stem van Elmo, leende Boele zijn stem ook aan talloze andere producties. Zo vertolkte hij professor Hildebrand Slakhoorn in de Harry Potter-films, sprak hij Konijn in de verfilmingen van Winnie de Poeh en werkte hij mee aan Sjakie en de chocoladefabriek, Jungle Boek 2 en De Prinses en de Kikker.

Privéleven van Hein Boele

Boele koos voor een leven in de kunsten, ondanks de wens van zijn familie dat hij geneeskunde zou gaan studeren. Meer dan vijftig jaar deelde hij zijn leven met Tom Meyer, programmamaker bij de Wereldomroep. Zijn uitvaart vond plaats op 2 augustus.

