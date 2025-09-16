Joke Bruijs

Joke Bruijs (73) is overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

16/09/2025

De Rotterdamse zangeres, comédienne en actrice Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management dinsdag bevestigd aan persbureau ANP. Bruijs leed al langere tijd aan de ziekte van Parkinson en overleed in haar woonplaats Wassenaar.

Het overlijden van Joke Bruijs volgt slechts drie dagen na dat van haar ex-man Gerard Cox. De twee bleven hun hele leven nauw met elkaar verbonden, ook nadat hun huwelijk eindigde. ‘Als (jazz-)zangeres, actrice en presentatrice heeft zij jarenlang het Nederlandse publiek vermaakt’, staat in een persbericht. ‘Naast haar artistieke prestaties stond Joke bekend om haar warme persoonlijkheid, humor en betrokkenheid bij publiek en collega’s. Ze laat een onuitwisbare indruk achter in de Nederlandse cultuurwereld.’

Gerard Cox Krijgt Radio 5 Nostalgia Oeuvreprijs
Gerard Cox en Joke Bruijs

Samen met Gerard Cox

Joke en Gerard waren tien jaar getrouwd en werkten ook na hun scheiding vaak samen. Ze werden bekend bij een groot publiek met de televisieserie Toen was geluk heel gewoon, die vijftien jaar lang te zien was in de jaren 90 en 00. In 2022 speelden zij nog samen in de film Casa Coco. Gerard Cox sprak eerder dit jaar over de achteruitgang van Joke Bruijs’ gezondheid. Hij vertelde dat ze moeite had met praten, steeds slechter ging zien en bovendien een val had gemaakt. Toch bleef hij haar tot het laatst toe bezoeken. Ook Richard Groenendijk zei tegen Weekend haar laatst nog op een goede dag te hebben getroffen.

Carrière

Joke Bruijs werd op 14 januari 1952 in Rotterdam geboren. Op haar dertiende sloot ze zich aan bij de popgroep The Spitfires, maar al snel koos ze voor een muzikale loopbaan bij het Vara-dansorkest. Later maakte ze de overstap naar cabaret, musicals en televisiewerk. Haar veelzijdigheid maakte haar tot een geliefde verschijning in de Nederlandse entertainmentwereld. Zowel op toneel als op televisie liet ze zien dat ze niet alleen kon zingen, maar ook uitblonk in komedie en acteerwerk.

Reacties

Collega’s en vrienden reageren geschokt op haar overlijden. Cabaretier Richard Groenendijk schrijft op Instagram en Facebook: ‘Dag lieve Joke. Slechts drie dagen na Gerard ben jij er nu ook niet meer. Als je dit in een script zou lezen, zou je de schrijver terugsturen naar de schrijftafel. Ongelooflijk. Dank voor 23 jaar vriendschap, je heerlijke zwarte humor, de mooie gesprekken en het feest dat het was om vaak met je te mogen werken. Rust zacht lieve schat.’

