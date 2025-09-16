Carlo Boszhard vertelt over overlijden van vader

Tekst: Evelien Berkemeijer

Eind augustus overleed de vader van Carlo Boszhard. Het verlies raakte hem diep, zoals hij eerder al deelde op Instagram. “Gisteren is mijn lieve vader overleden. De laatste periode van zijn leven was zwaar voor hem, maar de wil om bij mijn moeder en ons te blijven was groot. Hij was en is de stille kracht in ons gezin.”

Nu schrijft Carlo Boszhard over de dag dat zijn vader overleed, tot aan de afscheidsdienst.

Het moment van het nieuws

In zijn column voor Televizier vertelt Carlo nu meer over het moment dat hij erachter kwam dat zijn vader was overleden. ‘Na de eerste helft gespeeld te hebben van Moulin Rouge the musical, ben ik op weg naar mijn kleedkamer. Daar zit Herald. Ik schrik en weet gelijk genoeg.’ Eerder had hij nog afscheid genomen: ‘Die middag heb ik hem nog in zijn stoel geholpen en voor het laatst gedag gezegd. Een paar uur later zie ik hem, met de hand van mijn moeder stevig vast. Overleden.’

Tekst gaat verder onder post.

Carlo Boszhard werkt door

Ondanks het verdriet besloot Carlo door te werken. ‘Ondanks alles ga ik door met werken, het geeft me gek genoeg kracht en steun. Iedereen rouwt anders, leer ik uit een podcast over rouwen. Jij bepaalt zelf het tempo van de afleiding en je verdriet. In de middag maak ik een mooie fotocompilatie van het leven van mijn vader en in de avond zit ik bij de opnames van The Masked Singer. Het contrast kan niet groter zijn, maar ik hou me goed.’

Toen het besef kwam

Carlo geeft toe dat hij vooral afleiding zocht en veel regelde, zoals de fotocompilatie voor de afscheidsdienst. Pas wanneer hij daar zelf aan het woord gaat, dringt het verlies echt tot hem door. ‘En net als ik begin te praten, is mijn kracht weg. Mijn stem is weg, ik hap naar lucht en daar is het grote verdriet. Het besef dat mijn vader, die mij letterlijk en figuurlijk de weg wees, weg is.’

FOTO: ANP