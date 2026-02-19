Zoontje Lil Kleine herkent hem niet meer: ‘Bewust gekozen hem niet te zien’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Lil Kleine spreekt openhartig over het verwaterde contact met zijn zesjarige zoon Lío. De rapper heeft hem al 2,5 jaar niet gezien en zegt dat de afstand groter is dan ooit: ‘Hij herkent me niet.’

Het vervolg van de realityserie Lil Kleine: Geen Rem verschijnt vrijdag op Prime Video. In de nieuwe reeks zien we hoe Jorik zijn leven probeert te herstarten na de rel in 2022. Volgens de synopsis worstelt hij met zijn relevantie, vindt hij een nieuwe liefde en dreigen oude patronen opnieuw roet in het eten te gooien.

Lees ook: Lil’ Kleine ziet zoontje Lío niet meer

Lil Kleine over bewuste keuze

In de trailer klinkt de vraag ‘Hoe gaat het met Lío?’, waarop de rapper antwoordt: ‘Ik zie Lío niet. Hij herkent me niet.’ In de serie blikt hij ook terug op een moment in Dubai: ‘Toen ik samen met mijn toenmalige vriendin Anna in Dubai was, wist ik dat Lío daar ook was. Ik heb er toen bewust voor gekozen om hem niet te zien.’

Autisme en routine

Volgens de 31-jarige artiest speelt het autisme van zijn zoon een grote rol. Lío kan niet praten en de vader wil de kwetsbare structuur bewaken: ‘Ik wil hem niet uit zijn routine halen, dat gaat hem echt niet verder helpen.’ Tegelijk deelt de rapper zijn hoop en betrokkenheid: ‘Ik wil dat hij weet hoeveel ik om hem geef en dat hij niet denkt dat ik hem als vader in de steek heb gelaten. Ik heb in de afgelopen jaren meerdere nummers over hem gemaakt en het altijd over hem gehad.’ Thuis richtte hij voor Lío een kinderkamer in.

Dubai en zorgverdeling

Lío woont sinds een paar jaar in Dubai bij zijn moeder Jaimie Vaes, die inmiddels samen is met Afshin Momadi. De vader benoemt een pijnlijke situatie: ‘Lío loopt dan naar hém toe in plaats van naar zijn eigen vader,’ voegt hij toe: ‘Maar dat is wel de situatie.’ Bekijk de trailer hier:

Bron: NU.nl. Foto: ANP