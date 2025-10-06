Lil Kleine

Lil’ Kleine ziet zoontje Lío niet meer

06/10/2025

Jaimie Vaes vertelt aan Shownieuws dat ze niet langer in Dubai wonen. Ze zegt dat het haar en haar zoon Lío erg goed heeft gedaan en dat ze na het schooljaar zijn teruggekeerd naar Europa om een nieuw pad te bewandelen.

Sinds hun terugkeer hebben ze geen contact meer gezocht met Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine, en ze is dat ook niet van plan. ‘We hebben hem heel lang niet gezien of gehoord. Ik heb geen idee waar de beste man uithangt.’

Goed met Lío

Jaimie geeft aan dat het goed gaat met Lío. Over Lil’ Kleine zegt ze: ‘Bij die vader gaat misschien het lampje nog een keer branden.’ Ze weet het niet zeker, maar hoopt dat hij zich uiteindelijk bewust wordt van zijn rol als vader. Ze heeft de documentaire van Lil’ Kleine niet gekeken.

Geen rol voor Lil’ Kleine

Jaimie Vaes maakt duidelijk dat Lil’ Kleine geen rol speelt bij de opvoeding van Lío en dat dit een keuze van hemzelf is. Haar enige zorg is dat hij zich ooit een keer goed herpakt in zijn verantwoordelijkheid als vader: ‘Maar tot die tijd, ja, zoek het maar uit.’

