Jaimie Vaes verhuist voor zoon naar Dubai: ‘Scholen en instanties daar zoveel beter’

Jaimie Vaes, ex van rapper Lil Kleine, heeft haar laatste column voor het tijdschrift Grazia geschreven. In haar laatste bijdrage die dinsdag is gepubliceerd, schrijft de influencer onder meer dat ze voor “een tijdje” gaat verhuizen naar Dubai.

Volgens Vaes (35) verhuist ze naar Dubai voor haar zoon. “Mijn prioriteit ligt nu meer dan ooit bij Lío, hij heeft mijn volle energie en aandacht nodig. Daarom heb ik besloten om een tijdje naar Dubai te gaan, waar de scholen en instanties zoveel beter zijn dan in Nederland”, schrijft Jaimie. “Ze lopen daar zoveel meer vóór en de docenten zijn veel beter getraind als het gaat om de begeleiding van kinderen met special needs of een vorm van autisme.”

Lees ook: Jaimie Vaes over leven als alleenstaande moeder: ‘Best pittig’

‘Zit lekker in mijn vel’

Vaes, die haar kindje kreeg met Lil Kleine, ziet het nieuwe jaar alvast helemaal zitten. “Ik zit zelf heel lekker in mijn vel, beter dan ik me in lange tijd heb gevoeld. Ik ben lief voor mezelf, zorg goed voor mezelf en daardoor kan ik ook goed voor Lío zorgen. Ik hoop dat in 2025 alles samen gaat vallen, zowel privé als op werkgebied met alles wat er nog op de plank ligt.”