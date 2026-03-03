Zoon van Cher weer gearresteerd: dit keer voor inbraak

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chers zoon Elijah Blue Allman lijkt de afgelopen dagen in hoog tempo nieuwe aanklachten te verzamelen. Na een arrestatie op vrijdag voor mishandeling, is hij zondag opnieuw aangehouden, dit keer op verdenking van zware inbraak, meldt TMZ.

Volgens door TMZ verkregen documenten zou Elijah zondag een woning in New Hampshire zijn binnengedrongen. Dat was zo beangstigend dat een vrouwelijke bewoner zich in een kast verstopte, waarna de politie werd ingeschakeld.

In een huis aangetroffen op de bank

Agenten troffen Elijah volgens het rapport aan op de bank in de woonkamer, waar hij een sigaret zat te roken. Hij zou zich zonder problemen hebben laten arresteren en er leek niets uit het huis verdwenen. Wel wordt de schade opgemaakt: naar schatting 1.700 dollar aan de deur, plus ongeveer 1.000 dollar aan schade aan een tapijt doordat er een brandende sigaret op terechtkwam.

Vrijdag nog opgepakt na overlast op school

De nieuwe aanhouding volgt kort op het incident van vrijdag, toen Elijah werd aangeklaagd voor twee gevallen van eenvoudige mishandeling en daarnaast huisvredebreuk, bedreiging en ordeverstoring. De politie van Concord vertelde TMZ dat agenten reageerden op een melding bij de privéschool St. Paul’s, waar hij in de eetzaal zou hebben rondgelopen, overlast zou hebben veroorzaakt en zich agressief zou hebben gedragen. Elijah werd na die arrestatie vrijgelaten zonder borgtocht.

Cher vroeg in december 2023 om bewindvoering omdat Elijah volgens haar ‘aanzienlijk niet in staat was zijn eigen financiële middelen te beheren vanwege ernstige psychische en middelenmisbruikproblemen.’

Bron: TMZ. Foto: Getty Images