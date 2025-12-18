Mariska En Frans Bauer In Kerstsfeer

Zo ging het optuigen van de kerstboom bij Mariska en Frans Bauer

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/12/2025

De kerstboom staat alweer even bij Mariska Bauer en Frans Bauer, maar het optuigen ging, hoe kan het ook anders, op z’n Bauers.

Volgens Mariska Bauer had het hele gebeuren ‘meer weg van een realityshow dan van een gezinsactiviteit’. Ze vertelt dat Frans jr. en Liza ‘zó graag’ de boom wilden opzetten, maar dat liep net even anders dan gedacht.

Realityshow in plaats van gezinsmoment

Mariska vertelt dat de animo snel wegebde: ‘Fransje was na het neerzeten van de boom al klaar. En Liza stopte ermee na één doos ballen. ÉÉN DOOS! Alsof het een minimalistische kunstinstallatie moest worden.’ Uiteindelijk mocht moeder de rest doen: ‘Ik stond daar met 200 ballen en een boom die steeds scheef ging staan alsof ’ie dronken was.’

Frans kijkt… en jureert

Waar zanger Frans Bauer uithing? Mariska: ‘Frans senior… die lag op de bank, keek toe als een jury van Holland’s Next Top Kerstboom en zei doodleuk: “Zullen we de Titanic opzetten?”’ Het voorstel kreeg weinig bijval: ‘Ja Frans, leuk idee… laten we vooral een zinkend schip kijken terwijl mijn woonkamer óók kopje-onder gaat.’

Na de chaos: een avontuur voor de kittens

Ondanks de hectiek stond de boom uiteindelijk keurig en werd het huis weer leefbaar. De moeite was niet voor niets: de boom ziet er mooi uit en de sfeer is terug in huis, precies zoals Mariska het wilde. Ook de kittens zijn in hun nopjes: in video’s is te zien dat ze met kerstballen spelen en zelfs in de boom liggen. Mariska heeft er een praktische oplossing voor gevonden met aluminiumfolie onder de boom en extra folieslingers tussen de takken: ‘Al 30 min geen kat meer gezien.’

FOTO: ANP

