Yvonne Coldeweijer verwijdert juice, Victor Vlam verwacht schikking

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Coldeweijer heeft haar juicevideo’s weggehaald, na haar recente overwinning in de rechtszaal.

De Amsterdamse voorzieningenrechter bepaalde vorige week dat Talpa de maandelijkse vergoeding aan Yvonne Coldeweijer moet blijven betalen, ook al werd de samenwerking rond een nieuw televisieprogramma stopgezet. Tegelijk moet zij zich wel houden aan de exclusiviteitsafspraken uit haar contract. Daardoor mag ze geen actuele en nieuwswaardige items uit haar vakgebied verspreiden buiten Talpa om.

Video’s moeten offline

Yvonne liet dit weekend op Instagram weten dat ze haar video’s moet verwijderen. Nadat ze haar overwinning vierde, schreef ze in haar stories: ‘Ik moet ook mijn video’s verwijderen. Waren toch mooie kijkcijfers.” Daarbij was te zien dat haar geplaatste video’s vaak rond de 900.000 weergaven haalden. In een nieuwe story voegde ze daaraan toe: ‘Tijd om een boek te schrijven.’

Victor verwacht een regeling

Volgens Victor Vlam is de kans groot dat de zaak uiteindelijk eindigt in een schikking. Hij denkt dat de huidige situatie voor geen van beide partijen wenselijk is. ‘Eigenlijk is dit voor beide partijen niet echt ideaal. Talpa zit denk ik niet meer op haar te wachten en zij zit niet meer te wachten op Talpa’, zegt Victor. Hij verwacht dat dit voor Yvonne kan uitpakken in betere voorwaarden dan eerder en noemt de uitkomst tot nu toe een grote overwinning voor haar.

Ook imagowinst voor Yvonne

Victor ziet behalve een juridische ook een duidelijke imagowinst voor Yvonne. Volgens hem bewees ze haar relevantie met veelbesproken juice over Jutta Leerdam en Jake Paul en Yves Berendse. Daarnaast wijst hij op haar interview met het AD, waarin het eerste voor haar ontwikkelde format werd besproken. ‘Dat maakt wel duidelijk dat er een reden was om daarmee te breken’, zegt Victor. Hij zegt het ermee eens te zijn dat het format klonk alsof het gedoemd was om zwaar te mislukken.

Weinig kans op andere Talpa-rol

Over een mogelijke rol voor Yvonne in een ander Talpa-programma is Victor ook duidelijk. Eerder werden titels als Shownieuws en Vandaag Inside genoemd, maar Victor verwacht niet dat het daarvan komt. ‘Ik zie het eigenlijk allemaal niet gebeuren’, zegt Victor. Haar eerdere optreden bij RTL Boulevard maakte volgens hem weinig indruk. Daarbij ziet hij haar niet als iemand die ‘dienend aan een format’ is, omdat zij volgens hem juist een personality is om wie een programma zou moeten draaien. Victor denkt alleen niet dat daar binnen Talpa nog animo voor is.