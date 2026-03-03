Waarom Maestro-Dominic Seldis na 18 jaar nog geen Nederlands spreekt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na achttien jaar in Nederland spreekt Maestro-jurylid Dominic Seldis nog altijd geen Nederlands. In Carrie Op Vrijdag vertelde hij waarom dat voor hem zo’n enorme strijd is.

Presentatrice Carrie ten Napel stipte aan dat hij al jaren in Nederland woont, met een Nederlandse is getrouwd en hier zijn geld verdient. Dat maakte haar vraag onvermijdelijk: waarom spreekt Dominic Seldis de taal nog steeds niet?

Dyslexie als grootste struikelblok

Volgens Dominic ligt de oorzaak bij zijn dyslexie. Hij vertelt dat hij zich eerder al afvroeg of er een link is tussen dyslexie en het onvermogen om een nieuwe taal te leren, en zegt dat hij het zeker heeft geprobeerd: ‘Ik heb echt tienduizenden euro’s uitgegeven aan Nederlandse lessen.’

Dominic Seldis met partner Frankie Seldis tijdens de inloop bij Downton Abbey: The Grand Finale Premiere in Kasteel de Haar

Alles Nederlands, behalve de taal

Toch bleef het Nederlands hem ontglippen, zelfs toen hij lessen volgde bij de nonnen van Vught, waarover hij grapt dat zij nog steeds met hun hoofden schudden om die tijd. Dominic benadrukt hoe Nederlands zijn leven verder is: ‘Ik leef een volledig Nederlands leven. Ik heb een Nederlandse vrouw, baan, kind, huis, alles. Het is alleen de taal. En er is een berg aan informatie die een verband legt tussen dyslexie en het onvermogen om een taal te leren.’

Beeld: ANP