Victor Vlam beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: ‘Goedbedoeld compliment’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In zijn podcast Victor Duidt TV reageert Victor Vlam op kritiek die losbarstte nadat hij meerdere politieke duiders op hun uiterlijk beoordeelde. De aanleiding was zijn lof voor verslaggever Jeanneau van Beurden, die hij bovenaan zette in een persoonlijke top drie van meest aantrekkelijke duiders. Victor spreekt van een welgemeend compliment en noemt de ophef overdreven.

Victor Vlam prijst Jeanneau om zijn uiterlijk en stijl en benadrukt dat mannen en vrouwen elkaar over en weer op uiterlijk moeten kunnen complimenteren. Tegelijkertijd benoemt hij dat de maatschappelijke gevoeligheid rond grensoverschrijdend gedrag is toegenomen.

De hunk-lijst van Victor

Victor roemt Jeanneau eerder openlijk in zijn podcast en noemt hem een hunk: ‘Hij deed het inhoudelijk hartstikke goed, maar inhoudelijk… ja, daar gaat het natuurlijk niet om bij dit onderwerp.’ Later voegt hij toe: ‘Ik dacht toen ik hem voor het eerst zag: wauw, wauw, wauw.’ Hij wijst op de rechte kaaklijn, het symmetrische gezicht en ‘ogen waar je in kunt verdrinken’. Zijn kledingstijl maakt alles af, aldus Victor, die Jeanneau daarom op één zette in zijn persoonlijke lijst.

Kritiek op toon en leeftijdsverschil

Volgens Victor kwam er kritiek los op sociale media. Hij verwijst naar een post van Rik de Jong, waarin het leeftijdsverschil van 20 jaar wordt benadrukt en sarcastisch wordt afgesloten met: ‘Volstrekt normaal gedrag’. Een reactie daarop noemt het ‘grensoverschrijdend gedrag’. Victor ziet daarin een teken dat ‘een deel van de samenwerking echt de weg kwijt is’. Hij stelt dat zijn opmerkingen niets meer of minder waren dan een compliment. Over het leeftijdsverschil zegt hij dat iedereen die hij beoordeelde meerderjarig is, en dat jeugdigheid voor veel mensen aantrekkelijk is.

Als een man van 42 dit zegt over een meisje van 22… dan was de verontwaardiging (ook bij mij) groot. Gewoon grensoverschrijdend gedrag. Ook niet leuk voor Jeanneau. — miro 09 (@mies601) January 9, 2026

Complimenten versus bekrompenheid

Victor betoogt dat mannen andere mannen -en vrouwen- moeten kunnen complimenteren en omgekeerd. ‘Het is gewoon leuk om te horen dat je er goed uitziet.’, zegt de tv-analist. Hij stelt: ‘Ik denk ook dat we niet al te bekrompen moeten doen met dit soort dingen.’ De aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en machtsverhoudingen vindt hij belangrijk, maar hij ziet ook een ongewenst effect: dat mensen ‘goedbedoelde complimenten’ niet meer durven te geven. ‘Als mensen het idee hebben dat als ze een ander een compliment geven, een reprimande riskeren.’ Het idee dat iemand uitsluitend tot uiterlijk wordt gereduceerd, noemt hij ‘de grootst mogelijke onzin.’

Tot slot waarschuwt Victor dat als complimenten op uiterlijk problematisch worden verklaard, flirten onder druk komt te staan. Volgens hem gebeurt dat al: mensen durven minder te flirten dan vroeger. Hij koppelt dit aan een bredere maatschappelijke zorg en vraagt zich af: ‘Is dat een goede zaak?’ Daarbij legt hij een link met eenzaamheid onder jongeren. Beluister de podcastaflevering hier:

