Victor Vlam: ‘Ik vind Koen Weijland zo’n ontzettend lekkerding!’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de nieuwste aflevering van De Oranjezondag blikte Victor Vlam terug op een moment dat hem duidelijk bijbleef van de week ervoor. Hij kon zijn bewondering voor een van de tafelgasten niet onderdrukken. Later deelde hij zijn mening ook op X.

Op sociale media schreef Victor Vlam: ‘Het moet wel gezegd worden dat Koen Weijland echte de knapste gast is van De Oranjezondag. Altijd goed gekleed ook.’

Het moet wel worden gezegd dat Koen Weijland echt de knapste gast is van #deoranjezondag. Altijd goed gekleed ook. — Victor Vlam (@VictorVlam) September 28, 2025

Perfect uiterlijk

Tijdens het gesprek met Hélène Hendriks in de nieuwe aflevering liet hij weten hoe hij over Koen denkt: ‘Ik vind Koen Weijland zo’n ontzettend lekkerding!’ Victor omschrijft Koen Weijland als perfect. Zijn gezicht is symmetrisch, zijn lichaam mooi afgetraind en zijn outfits altijd verzorgd. Volgens Victor is Koen bovendien prettig om mee samen te werken.

Victor Vlam op zoek naar liefde

Wanneer Hélène Hendriks vraagt of Victor op zoek is naar een relatie, antwoordt hij: ‘Zeker wel ja, maar volgens mij valt hij op vrouwen.’ Hij blijkt zelfs verloofd. Ondanks dat gegeven blijft Victor hopen dat er dingen kunnen veranderen.

