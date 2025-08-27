Johan Derksen vind dat Victor Vlam in de fout is gegaan

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de uitzending van Vandaag Inside dinsdagavond was media-expert Victor Vlam even gesprek van de dag. De aanleiding was een stukje uit de podcast van de media-expert, waarin hij hintte dat journalist Wouter de Winther homo zou zijn en een kind zou hebben. Die opmerkingen vielen slecht aan tafel.

De mannen van Vandaag Inside namen afstand van de uitspraken van Victor Vlam, die Johan ‘juice’ noemt.

Johan Derksen kritisch op Victor Vlam

Aanvankelijk spreekt Johan nog waardering uit voor de manier waarop Victor zijn analyses doorgaans brengt: ‘Victor Vlam vind ik een interessante jongen want die kan keiharde dingen op een beschaafde manier zeggen.’ Toch volgt er snel een berisping: ‘Nu, vind ik, is hij in de fout gegaan.’ Over de insinuatie richting Wouter zegt Johan: ‘Daar heeft Victor Vlam geen ene tering mee te maken, want een homo mag best een kind hebben. Dat is niet verboden.’ Volgens Johan is het bovendien geen onderwerp dat de makers van Vandaag Inside in hun programma willen behandelen. Hij benadrukt dat hij niet op juice zit te wachten.

Wilfred Genee en Jordi Versteegden reageren

Wilfred Genee sluit zich bij die kritiek aan. Volgens de presentator horen zaken die in de kleedkamer ter sprake komen, niet in een podcast thuis. Ook mediaverslaggever Jordi Versteegden vindt dat Victor in dit geval zijn eigen lijn heeft verlaten. Hij geeft aan dat hij de podcast normaal herkent als een plek voor scherpe media-analyses, maar dat deze uitglijder daar niet bij past. Jordi hoopt dat Wouter de opmerking van zich af kan laten glijden, omdat hij de insinuatie pijnlijk vindt. Daarbij benadrukt hij dat er in de podcast te weinig tegengas te vinden is.

Lach om de titel media-expert

Aan tafel wordt uiteindelijk ook nog gelachen om de term ‘media-expert’. Toch overheerst de serieuze toon dat Victor Vlam in dit geval een grens is overgegaan. Bekijk het gesprek hier:

