Victor Vlam.

Johan Derksen vind dat Victor Vlam in de fout is gegaan

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/08/2025

In de uitzending van Vandaag Inside dinsdagavond was media-expert Victor Vlam even gesprek van de dag. De aanleiding was een stukje uit de podcast van de media-expert, waarin hij hintte dat journalist Wouter de Winther homo zou zijn en een kind zou hebben. Die opmerkingen vielen slecht aan tafel.

De mannen van Vandaag Inside namen afstand van de uitspraken van Victor Vlam, die Johan ‘juice’ noemt.

Johan Derksen kritisch op Victor Vlam

Aanvankelijk spreekt Johan nog waardering uit voor de manier waarop Victor zijn analyses doorgaans brengt: ‘Victor Vlam vind ik een interessante jongen want die kan keiharde dingen op een beschaafde manier zeggen.’ Toch volgt er snel een berisping: ‘Nu, vind ik, is hij in de fout gegaan.’ Over de insinuatie richting Wouter zegt Johan: ‘Daar heeft Victor Vlam geen ene tering mee te maken, want een homo mag best een kind hebben. Dat is niet verboden.’ Volgens Johan is het bovendien geen onderwerp dat de makers van Vandaag Inside in hun programma willen behandelen. Hij benadrukt dat hij niet op juice zit te wachten.

Lees ook: Dit is de vrouw van Johan Derksen

Wilfred Genee en Jordi Versteegden reageren

Wilfred Genee sluit zich bij die kritiek aan. Volgens de presentator horen zaken die in de kleedkamer ter sprake komen, niet in een podcast thuis. Ook mediaverslaggever Jordi Versteegden vindt dat Victor in dit geval zijn eigen lijn heeft verlaten. Hij geeft aan dat hij de podcast normaal herkent als een plek voor scherpe media-analyses, maar dat deze uitglijder daar niet bij past. Jordi hoopt dat Wouter de opmerking van zich af kan laten glijden, omdat hij de insinuatie pijnlijk vindt. Daarbij benadrukt hij dat er in de podcast te weinig tegengas te vinden is.

Lees ook: Johan Derksen haalt uit naar dresscode van André Hazes Jr.

Lach om de titel media-expert

Aan tafel wordt uiteindelijk ook nog gelachen om de term ‘media-expert’. Toch overheerst de serieuze toon dat Victor Vlam in dit geval een grens is overgegaan. Bekijk het gesprek hier:

FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend B&B Vol Liefde Daniël

B&B Vol Liefde Renske woedend: “Mij zo naaien na twee weken”

Aflevering 26 van B&B Vol Liefde, die vanavond op televisie werd uitgezonden, start met een lachende Daniël. Terwijl Renske de vorige avond vroeg naar bed ging, bleef hij met Danique nog aan de bar hangen. Er ontstond een klik en de twee belandden samen in de jacuzzi, waar ze zes uur lang bleven zitten met muziek, bubbels en een zoen.
Party Maxime Meiland Insta

Familie Meiland ‘zwaar teleurgesteld’ door uitspraak rechter

Erica Meiland reageert in onderstaande video op de uitspraak van de rechter in de verkrachtingszaak Maxime Meiland. Ze zijn totaal van slag dat Maxime alsnog moet getuigen tegenover haar vermeende verkrachter. Maxime moet dus toch getuigen over de vermeende verkrachting waar ze in 2010 zegt slachtoffer van te zijn geworden. De man die ze beschuldigt,…
Vriendin Houd je van uitslapen? Dat blijkt heel gezond te zijn

Dit zijn gezonde gewoonten voor een beter slaapritme

Merk je dat je vaak uitgeput wakker wordt? Soms kunnen we last hebben van een verstoord slaapritme zonder het door te hebben. Dit kan erg vervelend zijn, maar er zijn een paar dingen die jij kunt doen om de kwaliteit van je slaap weer een niveau hoger te tillen.
Sante Eetdagboek Sanne Akkerman

Dit is het eetdagboek van Sanne Akkerman

In de rubriek ‘Eetdagboek van’ nemen we deze keer een kijkje in die van Sanne Akkerman, op Instagram ook wel bekend als @laviesanne.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien