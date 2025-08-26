Johan Derksen haalt uit naar dresscode van André Hazes Jr.

André Hazes Jr. riep via Instagram zijn volgers op om netjes gekleed naar zijn theatertour te komen. De zanger legde zelfs uit wat voor kleding hij van vrouwen verwacht. Dat zorgde voor stevige kritiek aan tafel bij Vandaag Inside.

Voor wie de oproep gemist heeft, bekijk deze hier:

Publiek wil hossen

Johan Derksen reageerde afkeurend op de oproep van Hazes. ‘Het publiek dat naar hem toe komt… die willen hossen.’ René van der Gijp deed er nog een schepje bovenop: ‘Misschien gaat hij wel vioolspelen’, een andere reden om je netjes aan te kleden voor zijn optreden lijkt niet mogelijk.

Grootste vreemdganger

Na het zien van de video waarin Hazes de kledingvoorschriften toelicht, zei Derksen: ‘Die man is de grootste vreemdganger in Nederland (…) maar die wil dat het publiek een net pak aantrekt.’ Zijn tafelgenoot René kon er niet bij: ‘Iedereen is gek geworden!’ Presentator Wilfred Genee vond de oproep eveneens opmerkelijk. ‘Het is toch heel gek dat je mensen verzoekt, nou verzoeken kan nog, maar dat je echt gewoon zegt: het moet gebeuren, anders kom je er niet in.’ Dat Hazes bovendien voorbeelden gaf van kleding voor vrouwen, zorgde bij de mannen voor nog meer onbegrip.

Past niet bij zijn genre

Aan tafel vond alleen Dominique Schreinemachers dat de zanger de vrijheid moest hebben om van koers te wijzigen. Zij gaf aan zich wél aan de dresscode te zullen houden. Derksen en de anderen waren verbaasd: ‘Het past niet bij zijn genre, het is een volkszanger.’ Bekijk het gesprek hier:

