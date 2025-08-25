Dit is de vrouw van Johan Derksen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Johan Derksen is al geruime tijd getrouwd met de twaalf jaar jongere Isabelle Pikaar, al is er weinig bekend over de vrouw van het Vandaag Inside-boegbeeld. Wie is zij en wat weten we wel van haar?

Johan Derksen en Isabelle Pikaar trouwden in 1997. Ze vormen sindsdien een hecht, maar realistisch koppel. Hoewel Isabelle de voorkeur geeft aan een leven buiten de spotlights (de laatste foto die het nationale persbureau van ze heeft is hierboven te zien en komt uit 2006), komt ze zo nu en dan toch in beeld.

Het huwelijk met Isabelle Pikaar

Isabelle is de derde vrouw van Johan Derksen. Zijn eerste huwelijk met Linda eindigde tragisch toen zij in 1992 overleed na een val van de trap. Het huwelijk met zijn tweede vrouw Agnes hield niet lang stand. In 1997 stapte Derksen in het huwelijksbootje met Pikaar. Over haar vertelt hij soms in Vandaag Inside. Zo gaf hij aan dat zijn vrouw absoluut geen fan is van het programma en er dus nooit naar kijkt. In 2018 zei hij dat hij nog maar een jaar van haar door mocht met televisie, maar anno 2025 is hij nog altijd dagelijks te zien.

Interview en citaten

Isabelle verscheen jaren terug samen met Derksen in het magazine LINDA. Over hun huwelijk zei Pikaar dat het een mix is van ‘alles’. “Vechten, oorlog, en ook leuk.” Volgens Derksen houden ze het vol omdat ze allebei realistisch zijn: “Soms ook wel een beetje moeilijk. Misschien blijven we overeind omdat we allebei realisten zijn.” In 2021 vertelde Derksen bij Sterren op het doek: “We slapen wel in hetzelfde bed, al ligt daar wel een hond tussen. Er zal wel iets van liefde in het spel zijn denk ik. (…) Het is niet erg romantisch, maar wij hobbelen maar door.”

De rol van Isabelle Pikaar thuis

Buiten de schijnwerpers speelt Isabelle Pikaar een belangrijke rol. Derksen zei hierover: “Mijn vrouw is de manager thuis, die runt alles, ik kan niet eens digitaal bankieren. Mijn vrouw regelt alles. Dat doet ze hartstikke knap en daar ben ik haar ook dankbaar voor. En ik laat de hond uit, ga naar de radiostudio in Hilversum en zit voetbal te kijken.”

Recentelijk een gebroken heup

In april 2025 werd Isabelle getroffen door een gebroken heup, zonder dat ze gevallen was. Dat zorgde voor grote zorgen, want de dokters gaven aan dat in negen van de tien gevallen een tumor de oorzaak is. Uit de onderzoeken bleek echter dat er geen sprake was van botkanker. Isabelle werd geopereerd aan haar heup en die ingreep verliep goed.

FOTO: ANP BRON: FC UPDATE