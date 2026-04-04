Weekend-recept: Vanille-karamelmilkshake met karamelpopcorn

Tekst: Evelien Berkemeijer

Maïs kan in zoete recepten een verrassende rol spelen en deze vanille-karamelmilkshake is daar een goed voorbeeld van. Niet de milkshake zelf, maar de topping maakt hier het verschil: knapperige karamelpopcorn zorgt voor extra bite en geeft het glas meteen een feestelijke uitstraling.

Zoete recepten met maïs mogen best een beetje speels zijn, en deze vanille-karamelmilkshake laat zien waarom. De romige milkshake krijgt extra smaak en structuur door een royale topping van slagroom, zachte karamelsaus en knapperige karamelpopcorn.

Ingrediënten (2 glazen)

Voor de milkshake

500 ml vanille-ijs

200 ml volle melk

3 el karamelsaus

1 tl vanille-extract

Voor de karamelpopcorn

40 g popcornmais

1 el neutrale olie

2 el suiker

1 el boter

Voor de topping

150 ml slagroom

1 el poedersuiker

extra karamelsaus

4 tot 6 kleine pretzels

Bereidingswijze

Maak eerst de karamelpopcorn. Verhit de olie in een pan met deksel en voeg de popcornmais toe. Zet het vuur middelhoog en schud de pan af en toe tot de korrels gepoft zijn. Haal de pan van het vuur zodra het poffen bijna stopt. Verwarm daarna in een schone pan de suiker met de boter op laag vuur tot een lichte karamel ontstaat. Voeg de warme popcorn toe en schep goed om, zodat alle popcorn een dun laagje karamel krijgt. Laat de karamelpopcorn afkoelen op bakpapier. Klop de slagroom met de poedersuiker stevig op en zet koud weg tot gebruik.

Doe het vanille-ijs, de melk, de karamelsaus en het vanille-extract in een blender. Mix tot een gladde, dikke milkshake. Voeg eventueel een klein scheutje extra melk toe als de milkshake nog te dik is. Verdeel de milkshake over 2 glazen. Schep of spuit er een royale toef slagroom op. Lepel extra karamelsaus over de slagroom en garneer met de afgekoelde karamelpopcorn en de pretzels. Serveer direct.

Foto: Getty Images