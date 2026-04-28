Verdachte van aanslagplan bij Taylor Swift-concert voor rechter in Wenen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een 21-jarige Oostenrijkse man staat terecht voor een rechtbank ten zuiden van Wenen, omdat hij een jihadistische aanslag op een concert van Taylor Swift zou hebben gepland en voorbereid. De concerten in augustus 2024 werden na een tip van de CIA geannuleerd, waardoor ruim 195.000 verwachte bezoekers niet naar het Ernst Happel Stadion konden.

Duizenden teleurgestelde fans trokken daarna zingend door de straten van Wenen, met Taylor Swift-armbandjes om hun polsen. Het proces tegen de hoofdverdachte en een medeverdachte loopt naar verwachting tot eind mei.

Verdachte geboeid de rechtszaal in

De man, die bekendstaat als Beran A, werd in een blauw shirt en geboeid de rechtszaal in Wiener Neustadt binnengeleid. Beran wordt verdacht van terrorisme en andere misdrijven. Hij staat samen terecht met de eveneens 21-jarige Arda K, die ervan wordt beschuldigd deel uit te maken van een IS-cel. Volgens de aanklagers zouden de twee ook aanslagen hebben gepland in Mekka, Istanbul en Dubai.

Gedeeltelijke schuldbekentenis verwacht

Voorafgaand aan het proces zei Anna Mair, de advocaat van Beran A, dat haar cliënt gedeeltelijk schuld zou bekennen. De aanklagers verdenken Beran van lidmaatschap van een terroristische organisatie, het voorbereiden van de aanslag, het zweren van trouw aan Islamitische Staat, het verspreiden van propaganda, het maken van explosieven en het illegaal aanschaffen van wapens. Ook zou hij online instructies hebben gezocht voor een schrapnelbom van een type dat ‘specifiek is voor IS-aanvallen’.

Maximaal twintig jaar cel

De twee mannen riskeren een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar als ze schuldig worden bevonden. Volgens de aanklagers begon Beran uiterlijk op 21 juli 2024 met de planning van de aanslag. Hij werd op 7 augustus gearresteerd, een dag voor het eerste concert. Eerder kreeg een tiener in Duitsland al een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden voor zijn rol bij de voorbereiding van de verijdelde aanslag.

Taylor Swift: ‘Rouwden om concerten, niet om levens’

Taylor Swift hoorde volgens een documentaire over de Eras Tour over het bomplan toen ze in het vliegtuig naar Oostenrijk zat. In haar eigen woorden had de tournee ternauwernood ‘een bloedbad vermeden’. Na het incident schreef ze op sociale media: ‘Het annuleren van onze shows in Wenen was verschrikkelijk. Maar ik was ook zo dankbaar voor de autoriteiten, want dankzij hen rouwden we om concerten en niet om levens.’

Bron: BBC