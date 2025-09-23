Verdachte chantage Johnny de Mol om opvallende reden niet bij rechtszaak

Tekst: Evelien Berkemeijer

De strafzaak tegen fiscalist Karim Aachboun, die wordt gezien als hoofdverdachte in de chantagezaak rond Johnny de Mol, verliep dinsdag anders dan verwacht. De verdachte verscheen niet in de rechtbank, omdat hij naar eigen zeggen vanwege bedreigingen zijn veiligheid niet kon garanderen. Toch werd de zitting in Amsterdam gewoon voortgezet.

Justitie ziet Karim Aachboun als de spil achter pogingen tot afdreiging en smaad. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 200 uur en daarnaast een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Ook wordt hem het gebruik van vervalste documenten verweten. Johnny de Mol was zelf ook niet aanwezig.

Afwezig vanwege bedreigingen

Tijdens een eerdere zitting in mei was besloten dat de fiscalist desnoods met een politiebusje moest worden opgehaald, maar dinsdagochtend bleek hij onvindbaar. Zijn advocaat Jade Vaneerdewegh verklaarde dat Karim niet kon komen ‘vanwege zijn veiligheid’. De rechtbank reageerde verbaasd en wees erop dat de verdachte in handen van de politie en tijdens de zitting juist beschermd zou zijn.

De aantijgingen rond Johnny de Mol

De verdenking tegen Karim hangt samen met de periode dat hij Shima Kaes, de voormalige verloofde van Johnny de Mol, juridisch bijstond. Shima beschuldigt Johnny de Mol nog altijd van mishandeling. Volgens het OM probeerde Aachboun in die tijd tot een schikking te komen op een manier die neerkwam op afdreiging. Justitie noemt zijn handelswijze ‘geniepig’, omdat hij er allerlei irrelevante zaken bij betrok en geen duidelijke schade voor Shima onderbouwde.

Reactie van Johnny

Advocaat Peter Plasman las namens Johnny een verklaring voor waarin de presentator sprak van ‘uiterst smerig’ en ‘krankzinnig’. Hij zei grote schade te hebben geleden, zowel privé als professioneel, en hekelde dat ook zijn ouders John de Mol en Willeke Alberti door de verhalen van Aachboun werden geraakt.

Smaad tegen advocaat Sébas Diekstra

Behalve in de zaak rond Johnny de Mol staat Karim ook terecht voor een reeks aantijgingen tegen slachtofferadvocaat Sébas Diekstra. Hij zou valse stukken hebben ingediend bij de rechtbank en via persberichten en sociale media ongefundeerde beschuldigingen hebben verspreid. Een oud-secretaris van stichting Music#MeToo, waar Aachboun naar verwees, verklaarde dat de stichting feitelijk niet functioneerde en dat de verdachte alles zelf regelde.

Verdediging

Volgens de advocaat van Karim was zijn cliënt slechts in opdracht van Shima Kaes actief en is er nooit over een concreet bedrag gesproken. Hij zou juist negatieve publiciteit hebben willen voorkomen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

FOTO: ANP BRON: AD