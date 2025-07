Johnny de Mol reageert op column Angela de Jong

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gisteren om 12.02 uur verscheen de column van Angela de Jong: “Ergeren lukt me niet meer, je kunt als kijker alleen maar diep medelijden hebben met Johnny de Mol” In De Oranjezomer reageert Johnny zelf.

Tot en met 4 juli neemt Johnny de presentatie van De Oranjezomer over van Hélène Hendriks, daarna gaat Thomas van Groningen het doen. Maar over de prestatie van Johnny is Angela niet te spreken.

Column Angela de Jong

“Nog vier afleveringen. Dan is de lijdensweg van Johnny de Mol voorbij. Ik weet niet voor wie dat een grotere opluchting is, voor de kijker of voor hem.” Zo begint de televisierecensente haar stuk. Na het delen van de blunders die ze heeft opgemerkt en het opnoemen van presentatoren die ze óók niet goed vindt, maar wel beter, eindigt ze met: “Na het overleven van deze lijdensweg bij ‘De Oranjezomer’ is hij de ideale kandidaat om Jezus te spelen in ‘The Passion’. Zingen kan hem in elk geval nooit slechter afgaan dan een talkshow leiden.”

Johnny reageert

Die avond geeft Johnny zijn mening over de column. Eerst steekt hij zijn hand in eigen boezem: “Ze heeft niet altijd ongelijk, we maken allemaal fouten. Ik misschien wat meer dan de ander.” Hij vervolgt: ‘We werken hier natuurlijk heel hard aan met een heel team en ik wil zelf verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die niet goed gaan. Dus soms heeft ze wel een puntje.” Toch denkt hij dat dit opiniestuk met andere intenties is geschreven: “Ik denk dat ze een beetje pissig was, want ze zou hier eigenlijk zitten vanavond.” Johnny vertelt dat ze Raymond Mens toch besloten uit te nodigen omdat er veel Amerikanieuws was. “We hadden nog aan haar gevraagd: “Wil je dan aan de bar zitten?” dat wilde ze niet, even goede vrienden.” Dit is volgens Johnny de oorzaak geweest van de column: “Volgens mij heeft ze letterlijk een halfuur daarna het van haar afgeschreven. Dat schijnt soms therapeutisch te werken dus ik hoop dat het nu weer een stuk beter met haar gaat.”

Olcay Gulsen, die ook aan tafel zit, heeft een andere theorie: “Ik dacht: ze heeft die column al geschreven zodat ze daar hier over aan tafel verder kon praten.”

Bekijk hier het fragment:

FOTO: ANP