Tyra Banks klaagt Netflix aan vanwege documentaire over America’s Next Top Model

Tekst: Evelien Berkemeijer

Tyra Banks heeft een rechtszaak aangespannen tegen Netflix en de makers van de documentaireserie Reality Check: Inside America’s Next Top Model. Volgens de aanklacht is haar bijdrage aan de serie zo gemonteerd dat er een misleidend en lasterlijk beeld van haar is ontstaan.

De zaak draait om uren aan interviewmateriaal dat volgens Tyra Banks drastisch is ingekort. De producenten zouden daarmee een verhaal hebben gecreëerd dat niet overeenkomt met wat zij daadwerkelijk heeft gezegd.

Interview teruggebracht tot zestien minuten

Tyra Banks, bedenker en presentator van America’s Next Top Model, stelt dat zij 3,5 uur lang is geïnterviewd voor de docuserie. In die gesprekken zou zij verantwoordelijkheid hebben genomen voor enkele controversiële beslissingen uit de show. Volgens de aanklacht werd dat materiaal teruggebracht tot zestien minuten en gemanipuleerd ‘om een vals en lasterlijk verhaal te ondersteunen dat niets te maken heeft met wat ze daadwerkelijk heeft gezegd’. Haar advocaten schrijven: ‘De verantwoordelijkheid die mevrouw Banks nam, is uiteindelijk uit de montage geknipt. Het was er wel, maar kijkers hebben nooit de kans gekregen om het te zien.’

Beschuldiging van selectieve montage

In de rechtszaak wordt gesteld dat de makers gebruikmaakten van ‘selectieve montage, opzettelijke weglating en chirurgische manipulatie van doorlopend beeldmateriaal’. Daardoor zou het lijken alsof Banks wist dat vragen over een seksuele aanval werden gesteld en dat zij bewust probeerde het onderwerp te ontwijken. Volgens de aanklacht was zij tijdens het interview niet op de hoogte gesteld van die aanval en werd zij daar ook niet naar gevraagd. Banks eist een schadevergoeding van Netflix, regisseurs Daniel Sivan en Mor Loushy en EverWonder Studio.

Kritiek op nalatenschap ANTM

America’s Next Top Model ging in 2003 van start en liep 24 seizoenen. De afgelopen jaren kreeg de realitycompetitie kritiek vanwege beschuldigingen van body shaming, manipulatie van deelnemers en problematische fotoshoots. Banks heeft eerder al gesproken over ‘de ongevoeligheid van eerdere ANTM-momenten’ en ‘een aantal echt misplaatste keuzes’. Volgens haar advocaten werd zij na haar interviews niet benaderd voor factchecking en kreeg zij geen kans om te reageren op beschuldigingen van andere deelnemers.

Publieke reactie na release

De advocaten van Banks zeggen dat zij de documentaireserie pas een dag voor de release op 16 februari mocht bekijken. Na de release zou de publieke reactie ‘snel, hard en rechtstreeks gericht tegen mevrouw Banks’ zijn geweest, waarbij zelfs haar ijssalon Smize & Dream in Sydney negatieve recensies op Google kreeg. ‘Deze rechtszaak is dat antwoord – vooral nadat haar pogingen om de zaak rechtstreeks met Netflix en de producenten op te lossen, werden afgewezen’, schrijven haar advocaten.

Over de documentaire:

BRON: THE IRISH TIMES