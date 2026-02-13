Steun voor kroonprinses Mette-Marit wankelt: bibliothekenvereniging zet samenwerking stil

De Norsk Bibliotekforening, de Noorse Bibliothekenvereniging, heeft besloten de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit (52) voorlopig stil te zetten. Volgens Noorse media roept het eerdere contact van de kroonprinses met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein ‘kritische vragen’ op, waardoor de organisatie de samenwerking ‘pauzeert’.

Behoefte aan meer duidelijkheid

De vereniging zegt meer informatie nodig te hebben voordat ze de samenwerking met Mette-Marit hervat. ‘We hebben behoefte aan meer kennis en duidelijkheid in deze zaak,’ laat de organisatie weten. Daarbij is aangegeven dat het nog even kan duren voordat er een uitgebreide toelichting beschikbaar is.

De kroonprinses is, zoals gebruikelijk binnen koninklijke kringen, beschermvrouwe van meerdere organisaties. De bibliothekenvereniging is niet de eerste die nu op de rem trapt: eerder lieten ook andere organisaties weten tijdelijk afstand te nemen of om extra uitleg te vragen.

