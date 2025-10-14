Stanley Tucci speelt de hoofdrol in déze nieuwe film

Tekst: Evelien Berkemeijer

Stanley Tucci leidt de cast van een nieuwe internationale overvalfilm die wordt opgenomen in Italië en Frankrijk. De film, getiteld Masterplan, brengt Tucci samen met Simona Tabasco en Victor Belmondo. Het project wordt geproduceerd door de Franse studio Gaumont in samenwerking met Amazon MGM Studios.

Masterplan vertelt het verhaal van een legendarische dief die een ambitieuze overval plant op de Mona Lisa in het Louvre in Parijs. Tucci speelt deze dief en rekruteert twee jonge experts om hem te helpen: Chiara, een Italiaanse cybercriminaliteitsexpert gespeeld door Tabasco, en Jay, een Franse explosievenspecialist gespeeld door Belmondo. Al snel ontdekken de drie dat ze familie zijn, wat leidt tot een chaotische en gevaarlijke samenwerking.

Opnames en productie

De opnames van Masterplan beginnen vandaag op verschillende locaties in Frankrijk en Italië. Gaumont, bekend van de serie Lupin, produceert de film samen met Amazon MGM Studios. Stanley Tucci is pas net klaar met het filmen van The Devil Wears Prada 2 en mag nu dus alweer meteen door.

Stanley Tucci en Anne Hathaway op de set van The Devil Wears Prada 2

De rol van Stanley Tucci

Stanley Tucci werd vanaf het begin als eerste optie voor de hoofdrol gezien. Thomas Dubois, hoofd van lokale originelen bij Amazon MGM Studios in Frankrijk, zegt dat ze ‘iemand nodig hadden met veel nuances’ voor het personage. Tucci accepteerde het aanbod snel nadat hij het script had gelezen.

BRON: VARIETY FOTO: ANP