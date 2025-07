Na eerste beelden: dit weten we nu van The Devil Wears Prada 2

Tekst: Evelien Berkemeijer

The Devil Wears Prada 2 komt eraan. 20th Century Studios heeft de productie bevestigd en inmiddels zijn de opnames in volle gang.

Wat ooit begon als een wens van veel fans, is nu uitgegroeid tot een volwaardig filmproject met vertrouwde gezichten, nieuwe personages en een nieuw verhaal waar we allemaal naar uitkijken. Gisteren deelde Anne Hathaway haar eerste foto als Andy Sachs. Reden genoeg om op een rijtje te zetten wat we nu weten van The Devil Wears Prada 2:

Originele cast keert terug

Naast Anne, nemen meer mensen hun oude rol aan. Meryl Streep kruipt opnieuw in de huid van de meedogenloze hoofdredacteur Miranda Priestly en ook Emily Blunt is terug als de scherpgebekte Emily. Stanley Tucci keert terug als de geliefde modeveteraan Nigel. De film brengt de personages twintig jaar verder in de tijd, waarin de modewereld is veranderd.

Het verhaal en de nieuwe gezichten

Het scenario, geschreven door Aline Brosh McKenna, richt zich namelijk op Miranda’s strijd om Runway Magazine relevant te houden in een wereld waarin printmedia steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Tegelijkertijd bekleedt Emily inmiddels een sleutelpositie binnen een invloedrijk reclamebureau dat cruciaal is voor het voortbestaan van Runway.

Opnames en releasedatum

De opnames zijn gestart op 30 juni 2025, met scènes in onder andere New York en Italië. De release staat gepland voor 1 mei 2026. Nog even wachten dus.

Anne Hathaway deelt eerste foto als Andy Sachs

Op Instagram liet Anne Hathaway zich voor het eerst zien in haar nieuwe look als Andy Sachs in The Devil Wears Prada 2. In een gestreept broekpak met parelketting poseerde ze onder het bijschrift: ‘Andy Sachs 2025’. Kort daarna dook ook een TikTok-video op waarin ze een cerulean blauwe trui draagt. Dat lijkt een directe verwijzing naar de beruchte scène uit de eerste film. Hiermee is niet alleen haar terugkeer definitief, maar ook duidelijk dat ze met zichtbaar plezier weer in de huid kruipt van een personage dat wereldwijd iconisch is geworden.

Bekijk de video op TikTok hier:

FOTO: GETTY IMAGES