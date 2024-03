Anne Hathaway openhartig over miskraam

Anne Hathaway heeft in 2015 een miskraam gehad. Ze speelde destijds in een toneelstuk waarin ze elke avond moest ‘bevallen’, vertelt de actrice tegen Vanity Fair.

“Het was moeilijk om op het podium te staan en te doen alsof alles in orde was”, zegt de 41-jarige Hathaway, die sindsdien twee zonen heeft gekregen.

Via Instagram vertelde de actrice bij de aankondiging van de komst van haar tweede kindje over haar worstelingen met vruchtbaarheid. “Gezien de pijn die ik voelde toen ik zwanger probeerde te worden” voelde het volgens haar “onoprecht” om een heel blij bericht te posten “terwijl ik weet dat het verhaal voor iedereen veel genuanceerder is dan dat”, stelt ze nu.

Praten

Hathaway voegt eraan toe dat “zich niet ging schamen” voor iets dat “statistisch gezien eigenlijk heel normaal” bleek te zijn. Ze was naar eigen zeggen geschokt toen ze ontdekte hoe vaak miskramen voorkomen. “Ik dacht: waar is deze informatie? Waarom houden we zoiets voor ons? Dus besloot ik dat ik erover ging praten.”

Beeld: Getty Images