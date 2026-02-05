Smaadzaak Marco Borsato, die hij al niet wilde doorzetten, geseponeerd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het Openbaar Ministerie heeft de smaadzaak van Marco Borsato tegen twee vrouwen geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De zaak vloeide voort uit de zedenzaak waarin de zanger eerder verdachte was.

In 2021 deed een inmiddels 26-jarige vrouw aangifte, omdat Marco Borsato haar onder meer aan borsten en billen zou hebben betast. Twee maanden geleden werd de zanger vrijgesproken vanwege een gebrek aan ‘wettig en overtuigend bewijs’. Kort na de aangifte in 2021 diende hij een tegenaangifte in, omdat volgens hem niets van de beschuldigingen klopte.

Gebrek aan bewijs volgens OM

Het OM concludeert in het smaaddossier dat er te weinig bewijs is tegen de moeder en dat het dossier geen kansrijke aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek. Over de dochter stelt het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een verdenking van een strafbaar feit. Daarmee ontbreekt de basis voor vervolging.

Tegenaangifte na zedenaangifte

Borsato reageerde destijds snel met een tegenaangifte, omdat moeder en dochter volgens hem zijn goede naam en eer aantastten. Die tegenaangifte bleef op de plank zolang de zedenzaak tegen de zanger liep. Pas na de vrijspraak kwam de beoordeling van het smaaddossier in beeld.

Wens om niet door te zetten meegewogen

Volgens het OM liet Borsato begin februari weten de smaadzaak niet te willen doorzetten. Die wens is meegenomen naast de eigen beoordeling van de feiten. Het OM schrijft: ‘De man uit Alkmaar heeft begin februari, via zijn advocaten, aan het OM laten weten de vervolging niet te willen doorzetten. Deze wens heeft het OM, naast de eigen beoordeling van de feiten, in de afdoeningsbeslissing meegewogen.’

Foto: ANP